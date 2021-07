MORENA NO ESPERARÁ A LA CONSULTA Y ANUNCIA QUE PROCEDERÁ EN CONTRA DE EX PRESIDENTES

Con una “Comisión de la Verdad”, Mario Delgado afirmó que llevará ante la justicia a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se adelantó a los resultados de la Consulta Popular del domingo 1 de agosto y anticipó que llevará ante la justicia a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Delgado Carrillo informó que su partido propondrá la creación de una Comisión de la Verdad para que se investigue a los ex presidente y sean sometidos a la justicia “para que paguen por los crímenes que cometieron”, sostuvo.

Recalcó que Morena “agotará todos los medios posibles para que haya justicia y los ex presidentes de México paguen por todos los crímenes de lesa humanidad, económicos y demás que hayan cometido”.

Se adelantó y declaró que “independientemente del resultado de la Consulta Popular, en Morena vamos a buscar la ruta para que se cree una Comisión de la Verdad. No vamos a descansar hasta que se haga justicia. Adicionalmente, vamos a buscar reformar la Ley para que los próximos ejercicios de Consulta se lleven a cabo el mismo día que haya elecciones”, expresó Delgado.

Afirmó también que “por muchos años los gobiernos neoliberales actuaron como una camarilla que se dedicaba a saquear el país y enriquecer a unos cuantos, al tiempo que ignoraban al pueblo de México y sus necesidades”.

Por ello -dijo- “ahora tienen miedo a la Consulta Popular, de escuchar el sentir ciudadano, pues temen que la gente participe y decida que deben ser juzgados”.

El presidente de Morena subrayó que “a diferencia del periodo neoliberal, en la Cuarta Transformación el pueblo es el que manda” y aseguró que “la Consulta Popular es un paso más para que los mexicanos vivan en una auténtica democracia y para que haya justicia y termine la impunidad”.

“Si nunca más queremos tener presidentes asesinos y delincuentes tenemos que salir a participar; tenemos que romper la inacción de la autoridad electoral que está desincentivando la participación de la gente, dicen que por falta de dinero, pero no han querido reducir sus exorbitantes salarios; para su sueldo nunca les falta presupuesto”, criticó.