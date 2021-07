Tras su segunda derrota en el beisbol olímpico, la novena de México tiene la ruta hacia las medallas más complicada, por lo que deberá hacer las modificaciones necesarias que le permita sacar la victoria ante Israel, su próximo rival en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Fue un juego difícil, complicado, como el camino a la medalla, al grupo de las medallas, a las semifinal y final, todavía está a nuestro alcance, obviamente que es más complicado esta ruta, porque ya no tenemos margen de perder un juego, como segundo y primer lugar tenías más margen, pero al fin de cuentas sabíamos que se iba a llegar el momento de que se debía jugar como un séptimo juego de una serie final, en la que estás a punto de ganar o ser eliminado”, expresó el manager Gil. México cayó siete carreras contra cuatro ante Japón en su segunda cita olímpica en el estadio Yokohama, el equipo nacional aún tiene posibilidades de aspirar a las medallas, de acuerdo al sistema de juego olímpico. “Nos toca desde el tercer o cuarto juego, definitivamente necesitamos hacer algunos ajustes, de los cuales ya platicamos y el equipo está muy enfocado y dar lo mejor de nosotros, individualmente y como equipo frente a Israel el día de mañana”, indicó el manager. El tercer encuentro de México será ante Israel a las 12:00 horas, tiempo de Japón, en el Estadio Yokohama. El pitcher anunciado por Benjamín Gil es Manny Barreda.

Para el jardinero izquierdo, Joey Meneses, el cuadrangular que conectó en la octava entrada del encuentro ante Japón, no sabe igual ante la derrota del equipo mexicano. “En lo personal, me sentí contento y feliz por haber conectado el cuadrangular ese, uno trabaja duro para que esas cosas sucedan, lástima que sin la victoria no sabe igual, entonces ¡Ni modo!”, expresó el pelotero. Meneses ha sido el más productor de la novena regiomontana, en el encuentro ante Japón, el jardinero tuvo cuatro turnos al bat, pegó tres hits, un cuadrangular y produjo tres carreras.