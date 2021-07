Exigen campaña masiva para niños: PRD

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a implementar una campaña urgente y masiva de vacunación para niñas y niños, pues la inmunización infantil se ha descuidado por la pandemia de covid-19. El documento, que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, pide que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de Salud y al Sistema Nacional de Salud completar los esquemas de inmunización básicos de la niñez mexicana. “En nuestro país, más de 454 mil niñas y niños no tienen un esquema de vacunación básica, colocándonos únicamente por debajo de Indonesia, Pakistán e India”, precisó. En la exposición de motivos, la legisladora señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), debido a la pandemia, varios países han descuidado la inmunización infantil. “Es de suma urgencia que se regularicen las campañas de vacunación porque, de no hacerlo, las y los niños pueden quedar en riesgo de contraer otras enfermedades”. Precisó que los progresos en la cobertura de la inmunización en el mundo se habían estancado antes de la aparición del covid-19 en 85 por ciento para las vacunas contra difteria, tétanos y sarampión. La probabilidad de que un niño nacido, hoy en día, esté completamente vacunado para cuando cumpla los cinco años es inferior al 20 por ciento. Explicó que lo anterior se debe, según las organizaciones internacionales, a que muchos de los recursos sanitarios se han desviado para la atención de la pandemia, al cierre de clínicas u hospitales o su reconversión o porque las personas no han salido del confinamiento para acceder a estos servicios.

