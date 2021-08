El boxeo mexicano va rumbo a París 2024

El entrenador nacional Octavio Robles espera la decisión que tomen los boxeadores si continúan o no en el amateur; además tener el apoyo necesario de las autoridades deportivas sería lo ideal para llegar con mejor nivel.

Se terminó finalmente el ciclo de Tokio 2020 para el boxeo mexicano, donde tres pugilistas se presentaron al ring con la poca preparación previa que pudieron alcanzar, debido a la pandemia y a la falta de fogueo; ahora para París 2024 este deporte nacional tendrá ya solo tres años para preparar a la nueva generación o darle continuidad al proceso con los boxeadores que decidan quedarse en el amateur. Después de culminar con un ciclo olímpico, los boxeadores reciben ofertas para incursionar en el profesionalismo, y con ello los entrenadores deben iniciar desde cero rumbo al siguiente proceso. En esta edición asistieron Esmeralda Falcón, Brianda Cruz y Rogelio Romero, donde Falcón y Cruz se quedaron en primera ronda, mientras que Romero en cuartos de final.

“Yo tengo que trabajar con los seleccionados que lleguen al Comité Olímpico Mexicano, y ya veremos lo que la federación tiene planeado para nosotros, pero siempre ha sido así, los boxeadores quieren seguir e irse al profesionalismo, y debemos esperar las decisiones que tomen cada uno de los muchachos. Nosotros lo que debemos de hacer es volver a empezar a trabajar con gente nueva y hay que quitarles primero esos vicios técnicos que no los dejan desarrollar bien sus habilidades”, declaró el entrenador nacional Octavio Robles. Además, el entrenador espera que el apoyo de las autoridades deportistas en el ciclo olímpico rumbo a París 2024 sea considerable o igual a otros deportes que tuvieron un fogueo internacional de cara a la justa de Tokio 2020.

“Ya solo quedan tres años y esperamos que se pueda tener el apoyo que se debe porque es muy fácil pedirles y exigirles que estén a la altura de las demás, pero al boxeo no se le da el apoyo como debe de ser. Hay talento y solo es cuestión de trabajar y darles lo que ellos necesitan. En el CNAR solo salimos a un campamento en Guadalajara, mientras que otros deportes pudieron ir a sus clasificatorios u otro torneo a nivel mundial, y es algo que no se me hace lógico”, expresó el entrenador. Los boxeadores solamente estuvieron concentrados en el CNAR semanas previas a los Juegos Olímpicos y ya no tuvieron ningún fogueo internacional previo a la justa olímpica.