Insisten autoridades capitalinas que el regreso a clases será en agosto

Las autoridades de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informaron que el plan de regresar a clases presenciales en agosto se mantiene, al considerarlo necesario para el bienestar de los menores.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud capitalina, indicó que el cierre de escuelas ha tenido efectos negativos sobre niños: “Ya es una serie de efectos nocivos sobre la salud mental, sobre la sociabilidad, sobre la salud física también, de todas las personas pero en particular de los escolares. La apuesta es a regresar con una escuela segura y una escuela promotora de la salud”, dijo en conferencia de prensa.

Aunque todavía no se cuenta con una vacuna aprobada en México para menores de 18 años y no se planea vacunar a este grupo de la población, la secretaria de Salud afirmó que en términos poblacionales, los niños y adolescentes no desarrollan cuadros graves de Covid-19.

López señaló que los niños y adolescentes ya se encuentran expuestos en su vida cotidiana y se cuentan con los protocolos necesarios para reducir el riesgo de contagio en las escuelas, los cuales han sido elaborados con los trabajos con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM).

“Vemos a los niños expuestos en centros comerciales, en mercados, en el transporte público, acompañando a los papás en las actividades laborales”, sostuvo.