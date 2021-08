López Obrador declina hablar sobre la Consulta Popular

El presidente aseguró no estar mezclado en el tema de la consulta popular, pues viajaría a la sierra de Nayarit para supervisar los caminos carreteros.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó realizar comentarios sobre la consulta popular del juicio contra ex presidentes, que se llevó a cabo este domingo 1 de agosto, pues afirmó no estar metido en ese asunto.

Durante el inicio de su gira por Nayarit, estado donde supervisará los caminos carreteros, dijo que hará un recorrido por las obras que se están haciendo en La Yesca y Compostela.

“No, pues yo no estoy metido en eso, voy ahora a la sierra de Nayarit”, comentó el mandatario.

La consulta popular exige que vote el 40 por ciento de los electores, 37 millones de mexicanos, para que el resultado sea vinculante, un reto titánico.

López Obrador tuvo una reunión con Geraldine Ponce, Presidenta Municipal electa de Tepic, quien destacó que sí iría a participar a la consulta popular y que mantuvo un diálogo con López Obrador sobre las necesidades que hay.

“Hablamos de las necesidades de Tepic y bueno que ahorita ya me voy a la consulta popular. Empezaron a abrir a las ocho, esta vez no hay casillas especiales y hay que ir a votar donde está nuestro domicilio y ahí vamos a estar votando, en el Fovissste”, expresó Ponce.

Algunos de los temas que abordaron son trabajar sin corrupción para priorizar la justicia social y dignificar la política del país.

“Sobre todo Tepic lo necesita, hay un rezago histórico no solamente en obra pública, infraestructura, servicios, sino también en lo político y en lo social y en eso tenemos que trabajar a cabalidad para dignificar también la política en el país”, recalcó. Además, expresó que le llevó como regalo un sombrero con artesanía huichol. Cabe destacar que, afuera del hotel donde se hospedó el presidente, se encontraba mucha gente esperándolo para entregarle solicitudes.