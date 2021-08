AMLO confirma que en México no se pedirá un certificado anti-Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que México no solicitará un certificado de vacunación anti-COVID para poder ingresar a lugares ya que esto impediría movilidad.

“En Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso. Nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios”, señaló ante la prensa.

Aseguró que actualmente en el país están creciendo los contagios “pero afortunadamente como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores ha disminuido mucho el número de fallecimientos, ahora los contagios tiene que ver con los jóvenes”.

Lo mejor es la vacunación “y aprovecho para convocar a la gente para que si se les pasó vacunarse por alguna razón porque había dudas, decirles que está demostrado que la vacuna funciona.

“Yo ponía el ejemplo en la casa de que se vacunó mi esposa, me vacuné yo y se contagió Jesús y de una u otra forma hay comunicación aunque se aisló. No pasó nada, no nos contagió a nosotros. Si se está vacunado hay protección”, dijo.

“De todos modos pedirle a los jóvenes que cuiden a sus papás, a sus abuelitos, y que si salen positivos que se aíslen, que se cuiden y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o enfermedades puedan tener problemas”, indicó el Presidente en conferencia de prensa realizada este lunes en Puerto Vallarta, Jalisco.