Anaya asegura que el fracaso de la consulta popular fue «porque la gente se cansó de distractores»

Ricardo Anaya Cortés, se expresó este lunes en contra de la Consulta Popular para Enjuiciar a ex presidentes asegurando que fue un completo fracaso porque la gente se cansó de distractores, asegurando que el INE no tuvo la culpa, como lo ha señalado Morena.

«A pesar de la propaganda gubernamental, el resultado de la consulta denota que los mexicanos no cayeron en su juego. La consulta fue un completo fracaso: sólo votó el 7%. Y no, no fue culpa del INE, la gente ya se cansó de distractores, de estupideces, y de un Presidente que sólo habla horas y horas, en vez de resolver los problemas nacionales», criticó Anaya a través de un nuevo video que difundió en sus redes sociales.

Anaya aseguró que AMLO solo se ha dedicado a montar «un circo tras otro» para que todos hablen de lo que él quiere, «y pasen por alto los malos resultados de este gobierno en economía, seguridad, educación y especialmente en salud».

Entre varias cosas que remarcó como «distractores» del ejecutivo federal se encuentra «la rifa del avión sin avión», el desplante de no vivir en Los Pinos «para vivir en cambio en medio del lujo del Palacio Nacional», o el tiempo dedicado en las mañaneras a hablar de las «mentiras» de sus adversarios, que «es el ejemplo perfecto del burro hablando de orejas».

Para terminar y tener un poco de apoyo en lo que podría ser su candidatura a la presidencia de México en 2024, Aanaya terminó diciendo «Yo creo que ese México aún es posible. Un México de unidad y trabajo, sin distractores, sin ocurrencias. Un México próspero en el que todos podamos vivir en paz».