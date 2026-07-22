Edoméx entre las 16 entidades que regulan el uso de celulares en escuelas

La medida busca reducir distracciones en las aulas, fortalecer el aprendizaje y proteger el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

El Estado de México forma parte de las 16 entidades del país que cuentan con disposiciones para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”.



La mandataria explicó que esta regulación tiene como propósito disminuir las distracciones en el entorno escolar, prevenir la dependencia de las pantallas y favorecer un mejor desempeño académico. Además del Estado de México, la medida ya se aplica en Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.



Durante la presentación, especialistas de la UNESCO y de la UNAM señalaron que, si bien las tecnologías digitales representan una herramienta para ampliar el acceso al conocimiento y mejorar los procesos educativos, también implican riesgos para la salud física, mental y socioemocional de niñas, niños y adolescentes.



Entre los datos expuestos destacaron que una de cada tres personas conectadas a internet es menor de edad, mientras que el 83 por ciento de madres y padres considera que sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas. Asimismo, se informó que en México el uso promedio de internet supera las siete horas diarias y que ocho de cada diez estudiantes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa.



Ante este panorama, el Gobierno de México anunció que la Secretaría de Educación Pública prepara una iniciativa para regular el uso de las tecnologías en los planteles educativos, además de impulsar la Semana Nacional de Juegos Tradicionales Mexicanos.



En el Estado de México, la reforma a la Ley de Educación que regula el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica entró en vigor el pasado 21 de mayo, permitiendo su utilización únicamente con fines académicos o en casos de emergencia.