Metepec refuerza mantenimiento urbano para mejorar vialidades, espacios públicos e infraestructura

Se realizan acciones permanentes de conservación en calles, parques, drenaje y alumbrado.

El Gobierno de Metepec, encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández, mantiene de manera permanente trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana con el objetivo de brindar vialidades seguras, espacios públicos en óptimas condiciones y servicios eficientes para las y los habitantes.



Como parte de estas acciones, continúan las labores de riego de sello en el Circuito La Providencia, trabajos que permiten conservar la carpeta asfáltica, prolongar la vida útil de las vialidades y ofrecer traslados más seguros para quienes circulan por la zona.



De forma paralela, cuadrillas municipales realizaron mantenimiento en las áreas verdes del parque de La Providencia, así como poda y cajeteo en las jardineras de Plaza Juárez y jornadas de limpieza en el fraccionamiento Izcalli Cuauhtémoc VI, con el propósito de preservar espacios públicos dignos para la convivencia familiar.



Asimismo, personal del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDAPAS) efectuó labores de limpieza y mantenimiento de rejillas en las calles Francisco Patiño y Cándido Jaramillo, en la colonia Jiménez Gallardo, fortaleciendo el funcionamiento del sistema de drenaje y contribuyendo a prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias.



En materia de servicios públicos, el Ayuntamiento también llevó a cabo trabajos de rehabilitación de luminarias en las colonias Andrés Molina Enríquez, Barrio de Coaxustenco, San Lucas Tunco, Agrícola Francisco I. Madero, San Sebastián, San Gaspar Tlahuelilpan, San Salvador Tizatlalli y San Miguel Totocuitlapilco, a fin de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en calles y espacios comunitarios.



El Gobierno municipal reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mantener un municipio ordenado, funcional y seguro, e invitó a la ciudadanía a reportar incidencias relacionadas con alumbrado público e infraestructura hidráulica a través de la línea de atención *7311.