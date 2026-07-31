IEEM renueva minisitio para fortalecer la igualdad de género y la participación política

La plataforma incorpora contenidos interactivos, materiales especializados y herramientas digitales.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó la nueva versión del minisitio de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND), una plataforma digital renovada que busca acercar a la ciudadanía información especializada sobre igualdad sustantiva, participación política de las mujeres y prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de Género.



La actualización incorpora una imagen renovada, una navegación más intuitiva y contenidos interactivos que facilitan el acceso a información desde cualquier dispositivo, como parte del compromiso del Instituto por ofrecer herramientas digitales más accesibles, dinámicas y funcionales.



El rediseño fue desarrollado de manera coordinada por la Unidad Coordinadora de Género, la Unidad de Comunicación Social y la Unidad de Informática y Estadística, con el propósito de fortalecer la transparencia y mejorar la experiencia de consulta de las personas usuarias.



Entre las principales novedades destacan una línea del tiempo interactiva sobre los avances en materia de igualdad de género, una fotogalería de las actividades de la Comisión, una videoteca con las sesiones de la CIGyND y un repositorio de publicaciones sobre igualdad, derechos humanos, no discriminación y participación política de las mujeres.



Asimismo, el portal ofrece materiales descargables, juegos y una trivia sobre los derechos político-electorales de las mujeres, además de accesos directos a herramientas y documentos elaborados por el IEEM para fomentar una participación política libre de violencia y discriminación.



El Instituto invitó a la ciudadanía a consultar el minisitio de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación para conocer los recursos disponibles y fortalecer la cultura de la igualdad y el respeto a los derechos político-electorales.