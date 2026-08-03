UAEMéx impulsa una cultura de apoyo para fortalecer la lactancia materna

Señalan que amamantar no solo beneficia la salud de madres e hijos, sino entornos sociales, laborales y familiares más empáticos.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) llamó a fortalecer los espacios de información, acompañamiento y apoyo para que más mujeres puedan ejercer este derecho.



La egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx, educadora perinatal y doula, Claudia Ivvet Fiesco Chicho, destacó que la lactancia materna representa un proceso integral que va más allá de la alimentación, al contribuir al fortalecimiento de los vínculos familiares y al desarrollo saludable de niñas y niños.



La especialista explicó que la leche materna aporta beneficios como el fortalecimiento del sistema inmunológico, el desarrollo de una microbiota saludable y la reducción del riesgo de diversas enfermedades durante la infancia y etapas posteriores de la vida.



Asimismo, señaló que uno de los principales retos para mantener la lactancia es la falta de información y acompañamiento, pues muchas mujeres abandonan este proceso debido a mitos o ausencia de redes de apoyo, más que por una imposibilidad médica.



Fiesco Chicho resaltó que la lactancia materna es un compromiso colectivo en el que pueden participar distintos sectores de la sociedad, desde la creación de espacios adecuados hasta el impulso de políticas públicas y acciones de sensibilización.



Finalmente, hizo un llamado a generar ambientes familiares, laborales y comunitarios más comprensivos que permitan a las madres vivir esta etapa con mayor respaldo y confianza.