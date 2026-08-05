DIFEM y DIF Nacional fortalecen apoyo a madres mexiquenses con impulso a la lactancia materna

Realizarán encuentro estatal para brindar orientación, acompañamiento y herramientas que favorezcan el desarrollo integral de la niñez.

Con el objetivo de promover, proteger y apoyar la lactancia materna, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en coordinación con el Sistema Nacional DIF (SNDIF), realizará el encuentro “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia”.



La actividad se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en Toluca, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con la participación de autoridades, especialistas, representantes de los Sistemas Municipales DIF, organismos internacionales, madres y familias.



Durante la jornada se ofrecerán actividades educativas, culturales y espacios de orientación sobre técnicas de amamantamiento, nutrición materno-infantil, desarrollo del bebé, porteo seguro, bancos de leche humana y redes comunitarias de apoyo.



El DIFEM destacó que la iniciativa busca fortalecer entornos familiares, laborales y sociales que permitan a las madres ejercer su derecho a la lactancia con información adecuada y acompañamiento integral.



Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso con el bienestar de la niñez mexiquense y con la construcción de redes de apoyo que favorezcan un inicio de vida saludable y con mayores oportunidades de desarrollo.