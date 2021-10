Sandra Cuevas celebró con bombo y platillo el inicio de su periodo al frente de la demarcación capitalina.

El pasado primero de octubre, Sandra Cuevas tomó protesta como la nueva alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Así, la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD “Va por México” celebró con bombo y platillo el inicio de su periodo al frente de la demarcación capitalina.

Sin embargo, no todo resultó como se esperaba, pues algunos actos improvisados dieron paso a burlas y críticas en redes sociales. Resultado de esto fue la viralización de un video en el que aparece Cuevas liberando a decenas de mariposas, sin embargo, al salir de la caja en donde reposaban, los coloridos animales se encontraron con un festín de juegos pirotécnicos que les hizo daño.

En la cápsula se pueden observar algunas mariposas volando cuando se topan con las chispas del espectáculo de fuegos artificiales. Enfurecidos, los internautas reprobaron el hecho, además, algunos funcionarios de gobierno se desmarcaron del evento.

“Tengo que señalar que yo no tuve nada que ver en la planeación de lanzar mariposas con la pirotecnia Ayer en la noche me desmarqué de dicha acción por la cantidad de mensajes de animalistas que recibí enojados Por favor no difundan el video diciendo que yo tuve algo que ver”, expresó la diputada local de CDMX, Ana Villagrán.

“En lugar de liberar las mariposas, se debe coordinar @SandraCuevas_ con la doctora @Claudiashein y con el licenciado @OHarfuch para liberar el eje uno Norte y la avenida del trabajo que se encuentran invadidas de ambulantes semifijos, son vías primarias, #pobresmariposas”, escribió otro usuario en Twitter.

Y es que, la polémica alcaldesa ha sido el epicentro de múltiples escándalos. El más reciente fue la ostentosa toma de protesta que organizó para celebrar su llegada al poder. Sandra Cuevas se pavoneó entre comerciantes ambulantes que vitoreaban una y otra vez su nombre. “Yo no voy a gobernar para pobres, porque se lo que significa ser eso… voy a gobernar para que ustedes se vayan para arriba y nadie los manipule”, prometió.

Agradeció a sus simpatizantes haber logrado una votación que arrebatara a Morena la estratégica alcaldía.

La alcaldesa mostró júbilo en su primera alocución como vencedor de los comicios. Con un rostro iluminado señaló: “Ahorita no me encontraron absolutamente nada (ilícito) y más tarde no lo van a encontrar”. Cuevas expresó que no va a acumular propiedades pues su casa será la alcaldía.

La vencedora alcaldesa dejó fuera el tema del crimen organizado en la Cuauhtémoc, que ocupa ahora el deshonroso primer lugar de zonas peligrosas en la capital mexicana. Únicamente aseguró que evitará las extorsiones de grupos delictivos.