Vargas Llosa usó paraíso fiscal para gestionar derechos de autor

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es vinculado con transferencias de recursos a un paraíso fiscal mediante el cual habría gestionado su patrimonio, tanto el proveniente de sus obras como por la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.

Así lo reveló la investigación global de Pandora Papers, que incluye más de 11.9 millones de documentos confidenciales de algunas de las personas más influyentes y conocidas en el mundo.

De acuerdo con Pandora Papers, Vargas Llosa fue el último titular de Melek Investments, una empresa offshore registrada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía fue utilizada, según la documentación, para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus numerosas obras y la venta de varios inmuebles.

Cuando la empresa se creó, Vargas Llosa no vivía en España ni en Perú, los dos países de los que tiene nacionalidad. Pero cuando en 2017 se hizo residente fiscal en España, la cartera de inversión ya estaba a su nombre –no al de Melek Investments– y así fue declarada ante las autoridades fiscales.

Esto ocurrió en las mismas fechas en que se confirmaba el divorcio entre Vargas Llosa y su prima, Patricia Llosa Urquidi. La agencia Carmen Balcells, a cargo de la representación del premio Nobel de Literatura, explicó –a raíz de la separación– que el banco de inversión estadounidense Jefferies, que lleva una cartera de negocios del escritor desde hace tiempo, le creó una estructura con ese nombre por razones de privacidad.

La cartera manejaba unos fondos de 1.1 millones de euros. “Era fruto de sus ahorros. Esa sociedad solo gestionó, durante su breve existencia, una cartera de inversiones que ya existía desde mucho antes y que siguió existiendo a su nombre luego de liquidada», respondió la agencia a Pandora Papers.

El diario El País recordó que esta no es la primera vez que se vincula al escritor peruano con una sociedad en un paraíso fiscal.

En 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung dieron a conocer que Vargas Llosa y Patricia Llosa Urquidi aparecían en los Panama Papers por haber llegado a reservar una sociedad offshore con Mossack Fonseca, en 2010.

Un día antes de que le fuera otorgado el Nobel en 2010, un intermediario pidió cambiar el accionariado de esa empresa, que pasó a ser propiedad de dos ciudadanos rusos. Más tarde, Vargas Llosa aseguró no haber tenido nunca una sociedad offshore y que todo se trataba de un malentendido.

Todo esto se da a conocer tres días después de una polémica participación en la Convención Nacional del Partido Popular (PP), en la que cuestionó el voto popular, al decir: «los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien».

Poco antes, a finales de septiembre, el escritor visitó México para presentar una serie sobre su vida, participar en una conferencia sobre la libertad de expresión y encabezar la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

En esa visita, el escritor criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus conferencias de prensa matutinas: «No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función», dijo.