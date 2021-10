Un ‘mundo perdido’ de manglares descubierto en el interior de Yucatán

Científicos han descubierto en el corazón de la península de Yucatán un antiguo bosque de manglares oculto que ha revelado los antiguos niveles del mar del último período interglacial.

El equipo de la Universidad de California San Diego e investigadordes mexicanos investigan este antiguo ecosistema costero encontrado a más de 200 kilómetros del océano más cercano. Esto es inusual porque los manglares –árboles, arbustos y palmeras tolerantes a la sal– suelen encontrarse a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, señalan en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Este «mundo perdido» se encuentra lejos de la costa, a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir, que va desde la selva de El Petén, en Guatemala, hasta la región de Balancán, en Tabasco (México).

Dado que el mangle rojo (‘Rhizophora mangle’) y otras especies presentes en este ecosistema único sólo se conocen por crecer en agua salada o algo salada, el equipo binacional se propuso descubrir cómo se establecieron los manglares costeros tan adentro, en agua dulce y completamente aislados del océano.

El estudio, que integra datos genéticos, geológicos y de vegetación con la modelización del nivel del mar, ofrece una primera visión de un antiguo ecosistema costero. Los investigadores descubrieron que los manglares de San Pedro llegaron a su ubicación actual durante el último periodo interglaciar, hace unos 125.000 años, y han persistido allí de forma aislada mientras los océanos retrocedían durante la última glaciación.

El estudio ofrece una instantánea del entorno global durante el último periodo interglacial, cuando la Tierra se calentó mucho y los casquetes polares se derritieron por completo, haciendo que el nivel global del mar fuera mucho más alto que el actual.

«Lo más sorprendente de este estudio es que hemos podido examinar un ecosistema de manglares que ha estado atrapado en el tiempo durante más de 100.000 años», resalta en un comunicado el coautor del estudio, Octavio Aburto-Oropeza, ecólogo marino del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y becario de PEW Marine.

«Sin duda hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de este ecosistema a lo largo de las diferentes condiciones ambientales de los últimos 100.000 años –añade–. Estudiar estas adaptaciones pasadas será muy importante para entender mejor las condiciones futuras en un clima cambiante».