«Me rio más» afirma la primera mujer que recibirá la eutanasia en Colombia.

Martha Sepúlveda se convertirá el próximo domingo en la primera mujer sin diagnostico terminal en recibir la eutanasia en Colombia ya que sufre esclerosis lateral amiotrófica desde hace tres años. Esta enfermedad le provoca complicaciones para caminar y dolores en sus piernas que se han intensificado a tal punto que debe apoyarse en alguien más para moverse, ya que sus piernas no responden debido al intenso dolor.

Previo a su muerte, Sepúlveda ha declarado que la enfermedad no le ha impedidito ser feliz, pues come lo que le gusta, bebe cerveza si así le complace, y además ha sido feliz, pero a pesar de esto, mantiene su deseo de recibir este procedimiento que terminará con su vida en los próximos días, «estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento me rio más y duermo más tranquila», dijo.

«Yo estoy totalmente tranquila me considero muy creyente de Dios, pero repito, Dios no me quiere ver sufrir y yo creo que a nadie, ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos?», «Yo sé que la vida de la voluntad de Dios pero yo creo que él me está permitiendo esto y me está premiando y por mí porque no voy a estar postrada en una cama», dijo Martha.