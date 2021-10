AMLO se reúne en Palacio Nacional con funcionarios estadounidenses

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos con quien, más temprano, tuvo un desayuno en Palacio Nacional.

Durante el desayuno al que asistieron el secretario de Estado, Antony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, entre otros, Obrador señaló que México está dispuesto a cooperar y fortalecer las relaciones entre ambos países siempre y cuando haya un clima de respeto.

“Sería inconcebible que no hubiera entendimiento, sería algo muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se dieran las relaciones de cooperación y de amistad entre nuestros gobiernos. Estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajamos juntos y haya respeto a nuestras soberanías de manera que considero que vamos a poder juntos lograr una etapa nueva de relaciones.”, mencionó AMLO.

Así mismo el presidente mexicano reiteró la invitación a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para visitar México y reconoció el trabajo de Ken Salazar, como embajador en México.