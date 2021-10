Xóchitl Gálvez sufre accidente por auto que invadió ciclovía

La senadora panista Xóchitl Gálvez dio a conocer que ayer tuvo un accidente de tránsito cuando un automóvil invadió el carril confinado para bicicletas y abrió la puerta, causándole diversos golpes a la legisladora.

Gaálvez compartió en sus redes sociales un video en el que se le puede ver en silla de ruedas y con un pie enyesado.

“Consecuencias de un accidente en la bici, pero no fue mi culpa, yo venía en la ciclovía, el copiloto abrió la puerta y volé. Resultado: herida en el codo, un esguince en el tobillo, pero no me voy a bajar de la bicicleta. Señores automovilistas, cuiden a los ciclistas”, explicó la panista.

Así mismo indicó que pese a la situación las autoridades capitalinas no le brindaron atención, lo que lamentó y pidió que los automovilistas respeten los espacios designados para ciclistas pues pueden causar más accidentes.