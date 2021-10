Se realiza el primer registro de hijos de madres lesbianas en Hidalgo.

En un hecho histórico, Pachuca se convirtió en el primer municipio en registrar a un menor de edad de madres lesbianas en Hidalgo, y ayer Tepeji del Río en el segundo. Sin embargo, ambos casos llevan una historia detrás, en la que la paciencia, el ir y venir, la recopilación de documentos, lidiar con funcionarios sin capacitación ni empatía, fueron el pan de cada día, un esfuerzo menor comparado con la esperanza de ambas parejas de registrar a sus bebés, en Hidalgo, el estado en el que nacieron. Dulce Daniela y Marlene El amor entre Dulce Daniela y Marlene se dio hace dos años, a través de redes sociales; un inconveniente: Dulce Daniela vivía en Michoacán, pero esto no detuvo a la pareja de poderse conocer en persona; y tras pasar su incapacidad por covid-19, Dulce Daniela decidió visitar a Marlene allá, en Tepeji del Río, aquí en Hidalgo. «Sólo venía de vacaciones por 15 días y se quedó», así que entre la convivencia, la buena comunicación y los deseos de ambas, decidieron ser mamás por inseminación. «Cuando me dijeron que iba a ser mamá, me puse a llorar.

La inseminación la hicimos en diciembre de 2020 y fueron muchos viajes a la Ciudad de México y, aunque en nuestro entusiasmo hicimos pruebas de embarazo rápidas, salían negativas y eso nos entristecía un poco. «Sin embargo, el 31 de diciembre del año pasado le hicieron prueba de sangre y salió positiva; ya tenía cuatro semanas y fue mi mejor regalo de Año Nuevo, y el que he tenido toda mi vida, nos pusimos a llorar de felicidad», relata Marlene, entre lágrimas de emoción al recordar el momento. Jacob Marlon Jiménez Zamora nació el 7 de septiembre de 2021, a las 14:00 horas en Tepeji del Río, pero no pudo ser registrado, «me decían que ya estaba permitido el matrimonio igualitario, pero no el registro de bebés de una pareja lesbiana… No sabían el procedimiento», platica con desesperanza.

Janeth y Rosely El 15 de septiembre de hace 12 años, Janeth y Rosely se conocieron en un bar, el flechazo fue instantáneo, así que salieron por un tiempo, hasta que sus caminos se separaron por algunos años, pero la vida las volvía a reencontrar. Después de unas vacaciones en familia, Janeth y Rosely decidieron irse a Canadá y ahí decidieron unir sus vidas, «no era tanto el papeleo, así que lo decidimos y pasamos una luna de miel en diferentes ciudades de Canadá». Tras pasar algún tiempo viajando y construyendo su relación, fue también durante la pandemia y el confinamiento que trajo consigo la decisión de ser mamás, y acordaron seguir un procedimiento de inseminación artificial con los óvulos de Janeth, así que resultó, y Rosely quedó embarazada. Dante Ramón Márquez Montiel nació el 5 de agosto de este año, y por más de dos meses, no lograban conseguir el registro de nacimiento de su bebé. Motivación En ambos casos, el ir y venir de las parejas al registro civil fue complicado. Marlene, en Tepeji del Río, acudía constantemente para saber si ya tenían una respuesta sobre el procedimiento «y solo me decían que Dulce Daniela podía registrarlo, pero como mamá soltera, ¡no lo podía creer! Y aún más cuando me decían que viniera a Pachuca a arreglar el asunto porque en Tepeji no se podía, y yo quería registrar a mi hijo allá, porque es de Tepeji y nació ahí», explica Marlene.

Janeth fue a preguntar cuatro veces en el registro civil de Tulancingo, «pero hay mucha discriminación y en las oficinas no saben atender, de verdad que no tenían idea de cómo se realiza un registro de mamás lesbianas, y nunca creímos que fuera a ser tan difícil, todo esto», platica Rosely. Ambos casos fueron captados por la Red de Madres Lesbianas en México y fue Lol Kin Badillo quien inició la averiguación del porqué de esta situación, hasta que contactaron a Valeria Lizeth Paniagua Trejo, encargada del Despacho de la Dirección General del Registro Familiar del Estado de Hidalgo, quien dio apertura a que ambos casos se llevarán bajo estricto apego a la ley.

Criterio amplio Este despacho es una autoridad coordinadora de todas las oficializas municipal de los 84 municipios del estado, y es su titular, Paniagua Trejo, quien explicó que en 2019 se realizó el primer registro de nacimiento de un menor hijo de pareja de mujeres, «pero ello fue en cumplimiento a la resolución de fecha 18 de febrero de 2019, emitida en un juicio de amparo 172-2019, por un juez primero de distrito del estado de Hidalgo, es decir, en esa primera apertura que hubo fue en cumplimiento de una resolución judicial, no porque hubiese esa apertura», señaló. A diferencia de hace dos años, tanto el caso de Jacob Marlon, así como de Dante Ramón se están dando bajo «la luz de la reforma a la Ley para la Familia del estado de Hidalgo que se emitió el 2 de diciembre de 2020, y ahora podemos contar con esas herramientas de protección a la afiliación jurídica, contemplando el reconocimiento jurídico a la existencia de parejas integradas por personas del mismo sexo y, al tiempo, tutelar superior de las niñas y niños», explicó.

Derivado de esa Reforma, con la nueva administración municipal en 2020, este órgano tuvo capacitación para que se dieran a conocer las especificaciones de esta ley, su aplicación y cuáles son estas reformas que benefician a la ciudadanía. Y ante ello, el 24 de septiembre de 2021 se realizó la dirección general de registro del estado familiar la inscripción del nacimiento de un menor, Dante Ramón, cuyas progenitoras son dos mujeres, incluyendo así, el primer registro de pareja del mismo sexo. Ante la recomendación emitida hacia el registro de Tepeji del Río, también Jacob Marlon también fue registrado ayer 8 de octubre de este año, a las 16:00 horas en el registro civil de Tepeji del Río; ambos bebés existen ante la sociedad, «y estos son logros que se alcanzaron gracias al gobierno del estado en beneficio a los derechos de las y los menores de edad, logrando una apertura sobre de ellos para que cuenten con una familia», concluyó Paniagua Trejo.