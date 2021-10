Soldados en Estados Unidos, aun no están vacunados contra COVID19.

Cientos de miles de soldados estadunidenses aún no han recibido una primera dosis o no han completado su pauta de vacunación contra el covid-19, pese a que se acerca el fin del plazo fijado por algunas de las ramas castrenses para cumplir con la inmunización, reveló el diario The Washington Post. El diario, que citó datos del Departamento de Defensa, señaló que si bien la tasa de inmunización ha aumentado desde agosto, la respuesta de las tropas a la orden de vacunarse ha sido «dispersa». En septiembre pasado, el presidente estadunidense, Joe Biden, anunció la vacunación obligatoria de todos los empleados del gobierno federal.

Y en agosto, el Departamento de Defensa había ordenado vacunar a todos sus soldados, tanto en activo como en reserva. Según el Post, el 90 por ciento del personal activo de la Marina está completamente vacunado, cuando falta más de un mes para el 28 de noviembre, fecha límite para que esa rama concluya su inmunización. Mientras que en el Cuerpo de Marines, que también tiene el 28 de noviembre como plazo, el porcentaje de vacunados con esquema completo es del 76.5 por ciento.

En la Fuerza Aérea, cuyo periodo para la inmunización se vence el 2 de noviembre, el 80.9 por ciento de su personal activo está completamente vacunado. Esto implica, advirtió la publicación, que «más de 60 mil efectivos tienen sólo tres semanas para cumplir con el plazo más ambicioso del Departamento de Defensa».

Entre las tropas de la Guardia Nacional, un 38.5 por ciento está inmunizado, una cifra que se asemeja a la de la reserva del Ejército (40 por ciento). Ambas ramas tienen hasta el 30 de junio de 2022 para concluir la vacunación. The Wahington Post apuntó que la Guardia Nacional y la reserva del Ejército “comprenden aproximadamente 522 mil soldados», lo que representa cerca de una cuarta parte las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La administración de Biden ha redoblado los esfuerzos para aumentar la tasa de vacunación en el país, ante el avance de la variante Delta, que ha devuelto los contagios a niveles inéditos desde enero y provoca más de mil fallecimientos cada día, prácticamente todos de personas no vacunadas. Según el diario, en septiembre pasado se registraron más muertes entre el personal militar atribuidas a infecciones por coronavirus que en todo el año 2020. Ninguno de los fallecidos estaba completamente vacunado, afirmó el mayor Charlie Dietz, vocero del Pentágono, citado por ese diario.