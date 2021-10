Por ser fan de Iron Maiden, piden destituir a directora de escuela en Canadá.

A pesar de que Canadá ha sido considerado como uno de los mejores países del mundo por su apertura cultural, aun hay fragmentos de la sociedad que se encuentra arraigada a las antiguas costumbres y creencias, tal es el caso de la ciudad de Saint Catharines, donde padres de familia solicitaron que la directora de la “Eden High Schol», sea destituida por publicar una foto de Iron Maiden.

Sharon Burns es la directora que únicamente compartió una imagen en su cuenta de Instagram una foto de un muñeco de Eddie (Mascota de la banda) con un letrero y un corazón que en el centro tenía escrito 666, de inmediato las personas dieron el grito ene el cielo, como si ser fan de la banda fuera algo malo, y abrieron la iniciativa en Change.org que originalmente se llama “Eden High Schol Principal, Sharon Burns, Needs To Be Transferred Inmediately!”.

“Es ridículo que un par de padres juzguen su papel como directora basándose en una publicación de Instagram. Eden High School es una escuela pública, no una escuela cristiana. Si de alguna manera no le agrada el director de la escuela de su hijo, nieto, pariente, etc., envíelo a otra. Ella no transmite más que amor y bondad, y es probablemente una de las mejores y más entusiastas directoras que haya tenido la escuela“, señala la campaña en favor de Burns.

Como era de esperarse, la petición se vino abajo, solo acumuló 553 firmas.