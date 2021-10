Twitter lanza una nueva función que permite a los usuarios eliminar seguidores sin bloquearlos

Todos los usuarios de Twitter pueden ya eliminar seguidores sin tener que bloquearlos, informó la empresa, que puso en prueba esa opción a inicios de septiembre.

Para impedir fácilmente que una determinada persona vea tus tuits desde su inicio, «ve a tu perfil y haz click en la pestaña ‘Seguidores’, luego presiona en el ícono de tres puntos y selecciona la opción ‘Eliminar este seguidor'», explicó Twitter en su primera publicación a ese respecto este 7 de septiembre.

Ahora será más fácil «ser el curador de tu propia lista de seguidores», escribió la red social, ya que las personas eliminadas no serán informadas. Sin embargo, los tuits ya públicos seguirán siendo visibles para todos.

rolling out to everyone on the web today👇 https://t.co/Nqhhf2q2fo

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 11, 2021