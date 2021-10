La tormenta perfecta

Los miembros de la organización civil Iniciativa Global con sede en Ginebra, Suiza, incluyen profesionales de la seguridad pública, gobierno y desarrollo social que se dedican a buscar estrategias y respuestas ante el crimen organizado. Esta agrupación concluyó en sus inicios hace 10 años, que el problema y sus impactos no están bien analizados, ya que no se integran sistemáticamente en planes o estrategias nacionales, que las herramientas multilaterales existentes no están estructuradas para facilitar una respuesta y que las formas de cooperación actuales tienden a ser bilaterales, lentas y restringidas a un número limitado de países con ideas afines.

Derivado de esto, fue la creación de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que proporciona una plataforma para promover un mayor debate y diferentes enfoques que puedan servir como pilares para una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

Recientemente publicaron su índice Global de Crimen Organizado, resultado de un esfuerzo de dos años para evaluar los niveles de delitos y resiliencia en los 193 estados miembros de la ONU. A través de estos datos, se espera que el estudio ayude a brindar una respuesta conjunta a la amenaza omnipresente de la delincuencia organizada transnacional.

El estudio fue llevado a cabo a través de una herramienta analítica basada en datos que evalúa de acuerdo con dos métricas en una puntuación del 1 al 10. La primera, de acuerdo con su criminalidad, que a su vez se basa en la mezcla de dos subcategorías llamadas mercado criminal y actores criminales. La segunda, acorde a su resiliencia ante el crimen organizado.

Ahora, ¿y dónde se ubica México en este estudio? Las calificaciones nos otorgan un puntaje en el índice de criminalidad de 7.56, el cual nos ubica en un muy deshonroso 4to lugar mundial, solamente detrás de la República Democrática del Congo (7.75), Colombia (7.66) y Myanmar (7.59). Para contar con una mejor referencia global, les comento que el promedio mundial es de 4.87 puntos y el de nuestro continente de 5.06 puntos.

En el índice de puntaje de mercado criminal, que se compone de una escala que mezcla el tráfico de personas, contrabando de personas, tráfico de armas, delitos de flora y fauna y comercio de drogas, ocupamos el lugar No.1 por delante de los 192 países restantes.

En el índice de puntaje de actores criminales, compuesto por una mezcla de grupos estilo mafia, redes criminales, actores integrados por el gobierno y actores extranjeros, ocupamos el lugar No.22 (curiosamente en esta categoría hay un salto del lugar 12 al 22).

Centrarse únicamente en la delincuencia limita la perspectiva del panorama del crimen organizado, por lo que se necesita un enfoque equilibrado que también tenga en cuenta la calidad y la eficacia de sus mecanismos de defensa (resiliencia). Los países pueden tener puntuaciones similares de criminalidad, pero es la forma en que abordan este problema lo que posiblemente importa más. En este índice somos el lugar No.112, pero aquí la escala es inversa. El país más resiliente, el No.1 es Finlandia, seguido del principado de Liechtenstein y Nueva Zelanda.

El crimen organizado es un flagelo que aflige a países pobres y ricos en todos los rincones del planeta y es un impulsor subyacente de muchos desafíos geopolíticos importantes, incluidos los conflictos, la inestabilidad política y la migración forzada.

¿Qué sigue, se preguntarán? El tema de seguridad en nuestro país se ha politizado por lustros por parte de todos los actores de gobierno y de las distintas oposiciones y desafortunadamente, así seguirá. El presente estudio, independientemente de dejarnos muy mal parados, no tiene filias ni fobias de ninguna clase, hace un gran esfuerzo por brindar información para la toma de decisiones de los altos mandos gubernamentales en sus respectivas geografías. No es posible mantener la misma estrategia defendiendo que vamos bien cuando todos los indicadores, propios y ajenos, dicen lo contrario.

Tristemente, México es un país con índices de criminalidad muy elevados y con un índice de resiliencia baja, lo cual conforma la tormenta perfecta, diría yo.