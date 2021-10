Entregan cámaras corporales a policías estatales para evitar actos de corrupción

Con el objetico de evitar actos de corrupción y que la Secretaría de Seguridad (SS) continúe bajo los principios de transparencia, confiabilidad y profesionalismo, se llevó a cabo la entrega de 40 unidades de bodycam, a igual número de elementos adscritos a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la dependencia que realizan labores operativas.

En las instalaciones de la UAI de la SS, Rodrigo Martínez Celis-Wogau, Secretario de Seguridad, destacó que el equipo entregado está diseñado para un uso rudo; además de contar con visión nocturna, video en alta resolución y duración prolongada de batería, a fin de vigilar las 24 horas los 365 días del año. Con ello, las y los uniformados podrán documentar su actuación policial y ser supervisados.

“Estamos totalmente en contra de la corrupción, de aquellos actos que no sean dignos de los valores que en la Secretaría de Seguridad profesamos, no hay margen para actos que intentan mermar la confianza en la policía, así como cuidamos a nuestros elementos, también somos conscientes de que hay algunos de ellos, por fortuna muy pocos, que no deben estar al frente de tan alta responsabilidad como es asegurar el bienestar y la paz social”, expresó.

En su intervención, el titular de Seguridad, compartió que de enero a la fecha, la UAI ha emitido 421 recomendaciones y se han dictado 17 medidas precautorias a integrantes de la SS; quienes durante el proceso de investigación fueron separados de su cargo, a fin de no tener contacto con la ciudadanía; también se han hecho 135 inspecciones a las unidades operativas y administrativas de la institución, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad en los procesos y procedimientos.

Es importante destacar que los dispositivos de video, mismos que se suman a la renovación del parque vehicular, serán monitoreados desde la UAI, y la información que contenga podrá ser descargada en línea y vía remota, en tanto, el policía no tendrá acceso para borrar las imágenes. También se entregaron lámparas de visualización personal y mini torretas que se portan en el uniforme, para que el elemento sea visible en todo momento, aún en la oscuridad.