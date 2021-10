Nuevamente Morena ignora a padres de niños con cáncer México.

Nuevamente el pleno del Senado de la República se convirtió en sede de un encontronazo entre las bancada del PAN y Morena por el tema del desabasto de medicamentos contra el cáncer en México.

El día de ayer comenzaron a aparecer las acusaciones mutuas justo cuando en el Pleno se discutía la iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, presentada por el senador de Morena y presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal.

La senadora Martha Márquez en su turno de hacer uso de la tribuna presentó testimonios de mujeres que sufren cáncer de mama y denuncian la falta de tratamientos. Tema que desde hace varios meses ha sacudido a Morena y que en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que es un problema que ya ha sido solucionado.

«Me parece una falta de respeto que pasen y pasen uno y otro dictamen que no tenga que ver con salud, que no tenga que ver con lo que pasa en el IMSS, en el ISSSTE y con el desabasto de medicamentos. Lo que yo le quiero preguntar al gobierno federal es si ya tienen un plan para que en 2022 no falten los medicamentos. Yo les daré algunas ideas, porque parece que no saben cómo hacerlo. La primera, que renuncie Juan Antonio Ferrer y que renuncie Jorge Alcocer, que renuncie Zoé Robledo».

Por su parte y sin aclarar la situación, César Cravioto, vocero de morena aseguró que «en este gobierno la distribución de medicamentos es infinitamente mejor» que cuando el Partido Acción Nacional (PAN) gobernó el país.

Además, los morenistas aseguraron que los padres de familia o «supuestas» personas con cáncer que se manifiestan en contra del partido por la falta de medicamentos, son acarreados organizados por el mismo PAN.

«No lo dicen de frente, pero lo que quieren es defender a las empresas privadas y eso no va a volver a pasar en este país porque el pueblo de México está harto de que con recursos públicos se enriquezcan unos cuantos. Hoy la distribución de medicamentos en el país es infinitamente mejor de lo que era cuando ustedes gobernaron este país, sigan defendiendo empresas privadas. Nosotros seguimos defendiendo al pueblo de México», puntualizó.

La también morenista Antares Vázquez afirmó que el abasto de medicamentos en México está garantizado gracias a las compras consolidadas que ha hecho el gobierno y se lanzó contra la panista Martha Márquez.

«Aquí hay una señora que viene siempre cuando le dicen que hay que hablar de changos y ella siempre quiere hablar de elefantes. Entonces empieza hablar de los changos y después se refiere a que los changos son amigos de los elefantes y entonces los elefantes se tratan de esto, ¿no? Así es esta señora».