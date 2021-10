Presidente anuncia que gobierno federal mantendrá la austeridad Asegura que no se tolerará la corrupción y recaudación sin privilegios para cuidar finanzas públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación mantendrá en 2022 la fórmula que hasta la fecha ha dado resultados para conservar sanas las finanzas públicas: no permitir la corrupción, ejercer la administración con austeridad y eliminar por completo los privilegios fiscales a las grandes corporaciones.

En conferencia de prensa matutina destacó que la recaudación ha ayudado a financiar el desarrollo del país porque se terminó el sistema de devolución de impuestos a empresas, las cuales pagan lo que les corresponde desde diciembre de 2018.

El jefe del Ejecutivo detalló que, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el total de ingresos registrados al 12 de octubre es de 3 billones 302 mil 293 millones de pesos y en el mismo periodo del 2020 era de 3 billones 93 mil 384 millones de pesos, lo que significa un aumento, en términos reales, de 1.5 por ciento.

Del presupuesto autorizado para 2021, dijo, se ha ejercido aproximadamente el 80 por ciento y no se tendrán problemas financieros para terminar el año, de modo que está garantizado el pago a proveedores, a empresas constructoras, así como los sueldos y aguinaldos de trabajadores federales e incluso algunos estatales.

El mandatario sostuvo que no se contratará deuda y se protegerá al país de la inflación. Paralelamente seguirá el impulso al crecimiento económico, que será del 6 por ciento según los pronósticos, y continúa la recuperación de los empleos perdidos a causa de la pandemia de COVID-19.

A la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social reporta 20 millones 642 mil 317 trabajadoras y trabajadores inscritos con un ingreso promedio de 12 mil pesos mensuales.

“Incluso ya tenemos más empleos que los que se perdieron. La economía va bien, no nos vamos a confiar y también no vamos a gastar más de los que se nos ingresa, es decir, no vamos a contratar deuda adicional”, remarcó.

El presidente López Obrador refrendó su compromiso de respaldar permanentemente a las y los gobernadores, a quienes apoyará ante la situación de déficit en diversos estados con el adelanto de participaciones y el pago de nóminas de las y los trabajadores.

El domingo 24 de octubre visitará Guerrero junto con integrantes del Gabinete Legal para fortalecer las acciones de bienestar en coordinación con la administración estatal entrante.