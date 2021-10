Estudio halla casi 50 efectos nocivos por uso de Facebook, Instagram y Twitter

Una investigación de la Universidad de Tecnología de Sydney informó sobre 46 efectos dañinos vinculados con el uso de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, incluyendo ansiedad, culpa e incitación al suicidio.

De acuerdo con los investigadores, el estudio no solamente se centró en los efectos nocivos vinculados con la salud mental o física, sino que también se encontraron impactos negativos en el trabajo y el rendimiento académico.

Entre los problemas más importantes vinculados con el uso de estas redes sociales, los científicos enumeraron a la ansiedad, la depresión, el acoso, la incitación al suicidio, el ciberacoso, la delincuencia, celos, sobrecarga de información.

Costos mentales, pero también financieros

No obstante, también se encontró que entre los 46 efectos dañinos de las redes sociales se encuentran la violación de la privacidad, el engaño, el pánico, el conflicto con los demás y un mayor apetito por asumir riesgos financieros.

Layla Boroon, autora del estudio, explicó que más allá de la salud mental, el uso de redes sociales, estos efectos se pueden agrupar en seis temáticas: costo del intercambio en redes sociales, contenido ofensivo, amenazas a la privacidad, amenazas a la seguridad, ciberacoso y bajo rendimiento académico o laboral.

En este sentido, además de los daños mentales, también se detectó que el uso de estas plataformas de interacción social en línea conlleva un quebranto económico, al ser vía para el ciberfraude, la ingeniería social con fines fraudulentos, el bajo desempeño laboral, la incitación al riesgo financiero y el bajo rendimiento académico.

El estudio revisó más de 50 artículos de investigación publicados entre 2003 y 2018, con el objetivo de analizar los hallazgos que se dieron a partir del nacimiento de Facebook, hasta los días más recientes, donde esta y otras redes sociales como Instagram o Twitter ya gozan de la mayor popularidad mundial.

Un momento de replanteamiento para Facebook

Además, dicha investigación surge en medio de uno de los mayores procesos de desprestigio en contra de Facebook en Instagram. El mes pasado se reveló que las empresas de Marck Zuckerberg eran conscientes, dados los documentos internos que fueron revelados por el Wall Street Journal, del daño mental que causan en las niñas y adolescentes.

La investigación interna había encontrado que estas redes sociales dañaban la percepción corporal y el bienestar mental de las menores de edad, no obstante, obvió los resultados con el objetivo de seguir explotando económicamente a esta audiencia. Los especialistas calificaron esta actitud con la asumida por las tabacaleras a la mitad del siglo XX, cuando, a pesar de tener evidencias de que los cigarrillos causaban cáncer, estas empresas decidieron guardar silencio.

En este sentido, los estudios como el de la Universidad Tecnológica de Sydney, según los autores, deberían desembocar en el desarrollo de aplicaciones con otras características de diseño enfocadas en reducir estos efectos nocivos. La publicación ‘The dark side of using online social networks: A review of individuals negative experiences’ se puede consultar aquí.