Estos son los gobernadores que se perfilan para unirse al gobierno de AMLO

Desde hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló sus intenciones de designar en embajadas, consulados y otros cargos federales a gobernadores salientes, aún si militan en partidos de la oposición.

En días recientes, el mandatario federal anunció que próximamente nombrará a exgobernadores y líderes políticos de diferentes partidos para ocupar dichos cargos. Y aunque todavía no detalla quién estará en la lista, aquí te decimos quiénes son los posibles candidatos.

Quirino Ordaz, de Sinaloa a España

El primer nombre que encabeza la lista es el de Quirino Ordaz Coppel, quien concluirá su mandato en Sinaloa el próximo 31 de octubre.

Desde septiembre, el presidente López Obrador anunció que propondría al priista como nuevo embajador de México en España, en cuanto concluyera su gubernatura. La noticia coincidió con la renuncia de María Carmen Oñate Muñoz al frente de la representación mexicana en Madrid, por lo que el puesto está vacante.

Quirino Ordaz es licenciado en Derecho, con trayectoria en el sector público y privado. En 2015, fue electo como diputado federal de la mano del PVEM, y un año después, en 2016, se postuló como candidato del PRI al gobierno de Sinaloa, contienda que ganó por un amplio margen.

Aunque Ordaz Coppel no ha confirmado si aceptará o no el cargo, el PRI ya amagó con que, si la dirigencia nacional no lo aprueba y él accede, podría ser expulsado de sus filas.

Héctor Astudillo sale de Guerrero sin rumbo fijo

El también priista Héctor Astudillo Flores concluyó la semana pasada su gobierno en Guerrero, que ahora está a cargo de Evelyn Salgado, de Morena.

El presidente López Obrador defendió el trabajo que realizó Astudillo Flores en Guerrero, entidad que logró disminuir sus índices de violencia, pero aún así se mantiene dentro de los 10 estados con más homicidios dolosos.

El mandatario federal no adelantó cuál es el trabajo que podría darle al exgobernador.

Antonio Echevarría, de Nayarit al gobierno federal

El pasado 18 de septiembre, Antonio Echevarría García, del PAN, concluyó su gobierno en Nayarit. De inmediato, figuró entre los favoritos del presidente López Obrador para integrarlo al equipo de la «4T»

Echevarría García dijo que aceptaría la invitación que le hizo el mandatario federal para sumarse a su gobierno, aunque ninguno de los dos precisó en qué área o cuáles serían las funciones.

Antonio Echevarría es hijo del también exgobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez, y de la diputada federal Martha Elena García; ambos militantes del PAN.

Jaime Bonilla, de BC a «donde él quiera»

El próximo 1 de noviembre, Jaime Bonilla Valdez terminará sus funciones como gobernador de Baja California, y es el único saliente que pertenece a Morena, el partido del presidente López Obrador.

Por eso, sus posibilidades de formar parte de la administración federal aumentan. El 16 de octubre, al ser cuestionado por reporteros sobre el cargo que le daría a Bonilla, el mandatario federal respondió: “a donde él quiera (incorporarse), le dijimos que nos ayude, pero lo está pensando».

El ofrecimiento a Jaime Bonilla se da también luego de la polémica reforma a la Constitución del estado con la que pretendía ampliar su mandato a cinco años, y no a dos, para los que fue electo en 2019.

Las puertas abiertas para Mauricio Vila y Carlos Joaquín

Si bien todavía no hay nada concreto, el presidente López Obrador ha dado señales de querer incorporar a los todavía gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila (PAN), y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (PRD).

«Todos los que quieran contribuir a la transformación del país, tienen las puertas abierta, mujeres y hombres honestos con deseo de servir», dijo ejecutivo federal la semana pasada, cuando se le cuestionó sobre si reclutará a su gobierno a Vila y a González.

Mauricio Vila concluirá su mandato hasta 2024, mientras que Carlos Joaquín González termina la gubernatura en 2022.

Claudia Pavlovich, ¿para embajadora?

Existen rumores de que Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora (2015-2021) y militante del PRI, también podría asumir un cargo en el exterior, ya sea una embajada o un consulado. Sin embargo, esta información no está confirmada.

López Obrador suele ser crítico con la oposición, pero ha mantenido una buena relación con algunos gobernadores y ahora exgobernadores, especialmente del PRI, partido con el que aspira a aprobar la nueva reforma eléctrica.

En las elecciones intermedias del 6 de junio, Morena y sus aliados arrebataron a la oposición 11 de los 15 gobiernos estatales que estaban en juego.