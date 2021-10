Salud retrasa campaña de vacunación de influenza para el 3 de noviembre El subsecretario de Salud López-Gatell explicó que se decidió empezar la inmunización contra influenza en noviembre y no en octubre para no confundir a la población.

Cuando anteriormente la campaña de vacunación contra influenza comenzaba en octubre, en este año, México decidió aplazar el arranque hasta inicios de noviembre debido a que se ha notado una reducción de la circulación de estos virus en el hemisferio norte y para no confundir a la población con dos campañas simultáneas.

“¿Cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando de vacunar contra COVID-19 y no queremos confundir a la población que hay dos esquemas de vacunación al mismo tiempo ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación”, explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia de prensa matutina, detalló que durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior 2020-2021: una reducción “casi absoluta, casi completa” de la circulación de virus influenza.

“El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para COVID-19 tuviera un impacto en reducir la circulación del virus influenza”, comentó como uno de los planteamientos que se han hecho al respecto de esta situación.

Las dos vacunas al mismo tiempo

El funcionario señaló que no hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas al mismo tiempo, es decir que si alguien se vacuna contra COVID, se puede vacunar contra influenza sin problema.

“Se puede incluso usar vacunas simultáneamente, si hubiera alguien que quedado rezagado de vacunas COVID y durante octubre-noviembre también se puede vacunar contra influenza”, señaló, al insistir que no quisieron combinar el operativo de vacunación.

La mayor entrega de vacunas de COVID-19

Previo a cumplir con la meta del presidente Andrés López Obrador de vacunar a todos los mayores de 18 años, con al menos una dosis, el país llegará a un total de 130.6 millones de dosis, y tendrá su semana con mayor abastecimiento de dosis.

López-Gatell explicó que incluyendo un donativo de Estados Unidos, de 3.4 millones de vacunas de AstraZeneca, esta semana será la de mayor abastecimiento de vacunas contra COVID desde el pasado 23 de diciembre que se empezaron a recibir dosis.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard detalló las vacunas que serán enviadas o envasadas en este semana. “AstraZeneca va a entregar, o estará entregando 16 millones de dosis; CanSino, cerca de 3 millones; Sputnik, 8.5 millones; Pfizer tiene una entrega constante cada semana, y estamos por recibir a las 8 de la mañana una donación de 3.4 millones de dosis de vacunas, estas son AstraZeneca que donó los Estados Unidos”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

Desde el 23 de diciembre, México ha tenido disponibles 132 millones 402,585 biológicos, de los cuales 93 millones 195 dosis han sido envíos de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, del Centro Gamaleya, Cansino, Janssen y Moderna, en tanto que se han envasado 9 millones 924,990 dosis en el país. Se espera que este martes se superen los 135.6 millones de vacunas disponibles.

«Absurdo» que la OMS no valide algunas vacunas

Respecto a la petición del presidente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que apruebe la seguridad, eficacia y efectividad de las vacunas Sputnik-V y Cansino, que se han aplicado en México, pero con las que no se puede ingresar a otros países, como Estados Unidos, el Ejecutivo federal comentó que “es absurdo” que el organismo actúe a partir de criterios político o desidia.

“En la Organización Mundial de la Salud, y tratándose de la salud, es con todo respeto una ineficiencia, y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta”, comentó López Obrador esta mañana al recordar que incluso Estados Unidos ya permite no solo las dosis de fabricación estadounidense si no las aprobadas por la OMS.

“El cuello de botella está en la OMS, esperamos que pronto resuelvan, pueden hacerlo en 72 horas, llevan muchísimo tiempo con esto, no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico, sería absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos, es desidia”, afirmó.