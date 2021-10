No se dejará de combatir la defraudación fiscal: AMLO

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se dejará de combatir el fraude fiscal pues uno de los delitos que más daño le hacen a las finanzas públicas.

“Creo que ha ayudado mucho el que se esté combatiendo la evasión fiscal. El que quede claro que no hay privilegios fiscales. Ayudó mucho el quitar el privilegio de la condonación de impuestos, porque no pagaban las grandes corporaciones, se daba el mal ejemplo. Hacienda y el Presidente tenían la facultad para condonar impuestos. (…) No vamos a ceder en lo que tiene que ver con el combate a la ilegalidad, el fraude fiscal”, indicó el mandatario.

Aseguró que esta práctica fue una moda que se extendió por más de una década con despachos que incluso tenían franquicias en los estados para inventar domicilios de empresas en colonias modestas, evadiendo impuestos.

Estas declaraciones sedan en el marco de la búsqueda internacional de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga quienes son señalados de defraudar al fisco por miles de millones de pesos y lavar dinero.