¿En noviembre volverán las clases 100% presenciales?

Una declaración de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, desató las dudas sobre si el regreso a las escuelas de forma 100% presencial será a partir de noviembre. “En estos próximos (días), no sé, un mes (noviembre), ya estemos llegando al objetivo, que es precisamente (que) toda la población esté en las aulas”, dijo el pasado 6 de octubre.

Y aunque las autoridades han dicho que el regreso a los planteles será voluntario, el aumento de los estados en semáforo verde ha hecho que en algunos centros educativos estén comenzando a hacer el llamado para que a partir del 3 de noviembre los menores estén en los salones de clases.

Ese es el caso de Luna, una joven de 15 años que entró a la preparatoria y a quien ya le informaron que debe presentarse de manera presencial a partir del miércoles 3 de noviembre, tras el megapuente por las festividades de Día de Muertos. Por ello, y debido a que no está vacunada, sus padres hicieron el esfuerzo para enviarla a Estados Unidos para que la inmunicen, ante el temor de que pueda contagiarse.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que no se registró un aumento mayor del esperado desde que el 30 de agosto los estudiantes comenzaron a ocupar nuevamente sus salones, luego de año y medio desde que los dejaron con motivo de la pandemia de COVID-19.

“No se ha mostrado de que la apertura de las escuelas resulte en repunte de epidemia”, dijo el funcionario la semana pasada, en un intento más por convencer a la ciudadanía de retornar a los planteles.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 40 días de iniciado el proceso de retorno a las aulas de manera presencial, hay 156,042 escuelas abiertas, en las que se contabilizan 16 millones 414,404 estudiantes y 1 millón 374,230 trabajadores de la educación que han regresado, por lo que se espera que sean más antes de que termine el año.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado. “Ha quedado de manifiesto que no hay riesgo para estudiantes, adolescentes, para niñas y niños, toda esta campaña que desataron, que se iban a enfermar niños y niñas y por eso no había que regresar, ya estamos viendo con hechos de que afortunadamente no hay contagios, esto es muy importante”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

A estos llamados se sumó también el hecho de que más estados pasaron al semáforo epidemiológico verde, una medida que inicialmente era primordial para el regreso a las escuelas, además de la vacunación al personal educativo y de que el retorno sea voluntario.

La Secretaría de Salud (SSa) dio a conocer el viernes pasado que hay 20 estados en color verde, entre ellos, la Ciudad de México y el Estado de México, donde se había presentado mayor incidencia de casos en lo que va de la pandemia.

“La idea es que todos regresen a presencial, ese es el objetivo, desde preescolar hasta las universidades, porque no solo es un tema del COVID, sino también de todos los impactos que ha tenido el dejar de ir a la escuela; entonces, nuestro llamado es: a la escuela con todo, todos a la escuela”, dijo la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, ante el semáforo verde.

Si bien no ha habido un pronunciamiento oficial desde la SEP, algunas escuelas se están preparando a regresar formalmente a la actividad presencial, dado que México es uno de los países que más tiempo mantuvieron cerrados los planteles por el COVID-19.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de entre 30 países con información comparable, México fue el que más días mantuvo las escuelas cerradas y sin clases presenciales. El último informe del organismo señaló que, entre 2020 y la mitad de 2021, los planteles mexicanos de diversos niveles educativos estuvieron cerrados por más de 250 días, cuando el promedio entre naciones de la OCDE fue de alrededor de 100.