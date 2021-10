Refuta AMLO informe de The World Justice Project y dice que ya no hay corrupción El presidente destaca que ha avanzado el combate contra la corrupción; responde a informe de WJP que coloca a México como el 5 peor evaluado en corrupción.

Luego de darse a conocer que el ranking de The World Justice Project ubica a México como el quinto país peor ubicado en corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, de acuerdo con datos de su administración, “ya no hay la corrupción que imperaba hace poco, eso ya se terminó”.

Al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre esta medición en la que la organización ubica a nuestra país en el lugar 135 de 139 en el ranking de Ausencia de Corrupción, el mandatario respondió que la situación ha cambiado respecto a lo que sucedía anteriormente.

“Depende de la fuente, hay que ver qué opinión real tiene la gente, a ver cómo se mide. Puedo garantizar que en México ya no hay la corrupción que imperaba hace poco, eso ya se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo con nuestros datos, para ser honestos”, dijo.

De acuerdo con The World Justice Project, en la medición México está sólo por arriba de Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo, aunque destaca que esta medición se refiere sobre a la calificación que reciben los legisladores del país.

Sobre esto último, López Obrador incluso llamó a “tener cuidado con las mediciones”, pues consideró que contrario a lo que ha sucedido recientemente, hubo legisladores que fueron sobornados para aprobar la reforme energética de Enrique Peña Nieto.

“Uno de los escándalos más sonados es el de cómo los legisladores hace relativamente poco, votaron, la reforma energética recibiendo sobornos y no son éstos que están ahora, no es esta Legislatura, entonces cuando se pregunta: ¿hay más corrupción ahora que antes?’ no puede ser que el resultado sea que ahora hay más corrupción aún en el Legislativo es distinto.

“Un escándalo como el de los sobornos a legisladores por la reforma energética es un escándalo mundial, pero se tapó, si eso hubiese sucedido en Francia, en Estados Unidos y ya ni les digo lo que hubiera pasado en China”, comentó

Incluso destacó que de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía, entre 2016 y 2020 el Gobierno federal y el Congreso de la Unión han sido las entidades que aumentaron el nivel de confianza entre las Unidades Económicas.