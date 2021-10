AMLO rechaza negociar con PRI cambios al presupuesto 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de que su partido, Morena, negocie con el PRI en la Cámara de Diputados la reorientación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 a cambio de que el tricolor dé votos a favor de la reforma eléctrica.

“No, eso es politiquería, es lo que hacían antes que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo, porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación que afecte al pueblo” declaró el mandatario.

López Obrador comentó que no cederán para alcanzar los votos necesarios en la iniciativa que envió, pues dijo “se necesita transformar al país, no dar tregua al combate de la corrupción que es el principal problema del país. Si damos pasos para atrás, se frena la transformación”.

Agregó: “Yo entiendo que los conservadores no querían estos programas, porque ellos en vez de fortalecer el ferrocarril como medio de comunicación, lo cancelaron, entiendo también que no quieran que se haga el Aeropuerto, porque están molestos, porque no pudieron hacer la transa de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco”.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados comenzó la discusión del Proyecto del PEF 2022, que debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre.

El proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 tiene que ver con la transformación de México, contempla recursos para la gente y es distinto a las imposiciones económicas del periodo neoliberal, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se pueden quitar recursos al pueblo ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías”, enfatizó.

Sobre el enfrentamiento en Tulum, Quintana Roo, el mandatario informó que ya se tiene identificados a los presuntos responsables del ataque y aseguró que no habrá impunidad.

“Se va a castigar a los responsables y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no solo en Tulum sino en toda la Riviera Maya. Van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional”, remarcó.

El 1 y 2 de noviembre no habrá conferencia de prensa, adelantó el presidente López Obrador, quien viajará a Tabasco el fin de semana. Previamente encabezará la reunión del Gabinete de Seguridad en Yucatán, el jueves 28 de octubre y en Campeche, el viernes 29.