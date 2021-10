(Vídeo) «Chacho malo»: Hombre regaña a delincuente mientras lo somete.

En Buenos Aires Argentina fue grabado un video que se ha viralizado luego de que un hombre sometiera a un delincuente, y mientras esperaba a que llegara la policía, este aprovechó el tiempo para sermonearlo, esperando que viera que lo que hizo estaba mal.

Anda por el camino del bien, si amas a dios no hagas estas cosas, si amas a tu mamá tampoco hagas esto» comienza diciendo aquel hombre.

El ladrón que se mantenía en el suelo y lo sujetaban del cuello le responde que no puede «tengo problemas con las drogas», a lo que el justiciero le responde “yo también tengo problemas con las drogas y no hago nada de esto, me rompo el c*** todos los días laburando» y termina el sermón diciéndole «así le tienes que hacer vos, para tu mamá, para tu familia, para quien sea».

De poco sirvió el sermón pues vecinos dijeron que a la llegada de los oficiales, la víctima decidió no presentar cargos, por lo que quedó en libertad.