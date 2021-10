Las polémicas de Sandra Cuevas a menos de un mes de gestión La alcaldesa de Cuauhtémoc enfrenta críticas por la seguridad que le rodea, el vehículo en que se transporta, el dispendio en su toma de posesión y su declaración de "no me gustan los pobres".

Desde antes de tomar el mando como alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas ha sido foco atención por diversas polémicas. Primero, por la cantidad de personal de seguridad privada que la rodea; luego, el vehículo en que se transporta y la ceremonia de toma de posesión y recientemente, por sus declaraciones en una entrevista con el publicista Carlos Alazraky.

Por lo anterior, Cuevas Nieves también ha sido denunciada ante las autoridades tanto capitalinas, como federales y ha recibido críticas por parte del presidente López Obrador, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, de Morena y de diputados en el Congreso de la Ciudad de México.

Empresaria y activista, hoy alcaldesa

Sandra Cuevas es empresaria dedicada a la producción de eventos masivos, la venta de dulces y la instalación de pistas de hielo en diversas ciudades del país. Como activista es presidenta de la asociación “Por un México bonito” dedicada a la protección de niños y adolescentes.

Su candidatura a la alcaldía, fue la apuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para ir en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, se le señaló como una integrante del círculo cercano al senador Ricardo Monreal tras darse a conocer imágenes en redes sociales donde se les ve mientras posan para una fotografía.

En diversas entrevistas, Sandra Cuevas negó ser una pieza del legislador para arrebatarle el poder a Morena, a pesar de que aceptó conocer bien al zacatecano.

Antes de su toma de posesión

Unos días antes de que concluya la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Sandra Cuevas y diversos alcaldes de oposición, encabezaron una trifulca en su intento por ingresar al recinto de Donceles y Allende.

Cuevas Nieves, estuvo acompañada de diversos simpatizantes, quienes iniciaron los empujones con la policía en la esquina de Allende y Tacuba. Aquí, quien en su momento era alcaldesa electa, aprovechó para saltar las vallas metálicas y tratar de llegar al Congreso.

El día 1 de septiembre, acudió a la fiscalía de la Ciudad de México a interponer una denuncia de hechos por los golpes recibidos a los alcaldes de oposición, por parte de los uniformados; sin embargo, llamó la atención, el séquito de seguridad privada que le acompañaba. A la alcaldesa, le abrían paso entre los medios de comunicación ahí reunidos.

El 3 de septiembre, acudió al antiguo Palacio del Ayuntamiento para reunirse con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Su llegada fue con una camioneta Chevrolet Suburban modelo 2021 sin placas y con al menos 6 personas de seguridad privada.

Aunado a ello, una veintena de personas vestidas de amarillo formaron una valla humana para abrirle paso hacia el edificio central del gobierno de la Ciudad de México.

El día de su toma de posesión

Llegó el 1 de octubre y después de la ceremonia de toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México, por la noche, Sandra Cuevas encabezó un evento público en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las críticas vinieron por la alfombra roja y una pasarela para los invitados entre quienes estaban diputados, senadores y los presidentes de los partidos que la abanderaron. En el templete instalado para su primer mensaje como alcaldesa, fueron colocadas la bandera de México, la de la alcaldía y la del PAN, PRD y PRI.

Al concluir el evento, Cuevas tomó una caja de cartón y soltó mariposas blancas; sin embargo, la crítica fue porque en ese mismo momento también fueron lanzados fuegos artificiales, situación que le molestó a diversos sectores de la población.

Por el tema de las banderas, Morena interpuso una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por promoción personalizada y uno indebido de los recursos, mientras que el Partido Verde denunció a la alcaldesa ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por maltrato animal.

El acto también fue criticado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum durante una conferencia, donde cuestionó el dispendio de recursos con los que ella y diversos alcaldes de oposición, realizaron sus eventos de inicio de gestión.

«¡No me gustan los pobres!»

En la conferencia matutina de este martes, el presidente López Obrador criticó las palabras de la alcaldesa Sandra Cuevas mencionadas en una entrevista con el empresario y comunicador Carlos Alazraki.

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, mencionó Sandra Cuevas.

Ante ello, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esas palabras, no son más que el verdadero pensamiento conservador.

Ese mismo día, el diario Reforma dio a conocer unas imágenes de la camioneta en que se transporta la alcaldesa, la cual está emplacada en el estado de Morelos y además está alterada. La original es la matrícula PYK-838-3 y fue modificada para que el primer tres parezca ocho, lo cual le valió diversas críticas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado petista Gerardo Fernández Noroña y la respuesta de la alcaldesa no se hizo esperar.

A las críticas se unió Citlalli Hernández, senadora de la República, quien en Twitter hizo notar las placas con los datos alterados que difundió Reforma.

