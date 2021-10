Por laudos laborales embargaron recursos para alerta de género en Naucalpan y Tlalnepantla

Los recursos especiales que se destinaron a los municipios de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli para las alertas de género y desapariciones para este 2021, no se han podido usar porque las cuentas bancarias fueron embargadas por laudos laborales que tienen pendientes de cumplir ambos ayuntamientos.

Ello fue informado por la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Alertas de Género en el Congreso local, Karina Labastida Sotelo, quien expuso que si bien Cuautitlán Izcalli ha logrado resolverlo, la Secretaría de la Mujer del Estado de México debe determinar si aún está en tiempo de ejercer el monto que le falte de los 9.7 millones de pesos que se le asignaron para las alertas de género por feminicidio y desaparición.

Por lo que respecta a Naucalpan, la situación es más complicada y todo apunta a que no pueda atender su problema antes de que concluya 2021 y por lo tanto no podría utilizar su recurso que este año fue de 7 millones 293 mil pesos para atender la alerta por feminicidios.

La legisladora expuso que el problema es preocupante dado que, sin presupuesto, no se pueden ejecutar las políticas públicas diseñadas para enfrentar la violencia de género.

Subrayó que el recurso para alertas de género no ejercido, está blindado y no se puede utilizar para otras cuestiones que no sean las que se prevén en ese ámbito, además de que no son acumulables y se perderían para el siguiente año.

Agregó que el resto de los municipios mexiquenses con alerta de género por feminicidio o desaparición de mujeres y niñas, han realizado un ejercicio adecuado de los recursos orientados a esos rubros, aunque se dará seguimiento desde la Legislatura y de ser necesario, se pedirá apoyo del OSFEM.

La diputada Karina Labastida informó que hicieron un recorrido por todos los municipios con alerta y en todos se usaron los recursos de manera normal, con excepción de estos dos casos.

De los 11 municipios no pudieron visitar dos: Naucalpan porque en esa fecha había un problema de Covid-19 en la oficina y en Tlalnepantla porque en esa fecha había una manifestación.

Durante la instalación de la comisión en la LXI Legislatura mexiquense, la presidenta, Karina Labastida Sotelo, reconoció que la comisión tiene algunos pendientes como conformar un grupo de trabajo que revise y analice exhaustivamente la legislación estatal relacionada con los derechos de las mujeres y niñas para detectar disposiciones que menoscaben o anulen sus derechos, además de generar una agenda legislativa para derogarlas.