Niega Sheinbaum que apoyos en la CDMX se den a cambio de votos

Luego de que el lunes y este martes, la administración de Ciudad de México ha informado sobre los avances en la entrega de apoyos, tanto a adultos mayores como a estudiantes de familias pobres, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó que esto se haga con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

“Que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto, jamás haríamos eso sí siempre luchamos contra eso. Lo que nosotros buscamos es el bienestar de la población”, expresó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina sostuvo que los programas sociales implementados por la Cuarta Transformación son universales a diferencia del pasado que eran programas electorales.

“Lo que nosotros creamos son derechos esa es la gran diferencia, por eso decimos que los derechos sociales llevan al bienestar y el bienestar lleva a la paz, a disminuir desigualdades, a la posibilidad de tener justicia social y, por lo tanto, disminución de las violencias e inseguridades en nuestro país y en particular en nuestra ciudad”, manifestó.

“Cuando hablamos de un derecho, no lo cambiamos por un voto, lo que abrimos son derechos para el bienestar de los habitantes de nuestra ciudad. Estamos dando un apoyo para la economía familiar de todas las niñas y todos los niños y sus familias que acuden a las escuelas públicas porque creemos en la escuela pública, porque queremos que sea la mejor escuela de todas, no porque no queramos que haya escuela privada, qué bueno que la haya”.

Previamente Sheinbaum Pardo dijo sentirse orgullosa, luego de que el Financial Times colocó al presidente Andrés Manuel López Obrador en segundo lugar de popularidad entre líderes del mundo.

Afirmó que el reconocimiento hacia el primer mandatario es también a la visión de lo que es la Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual tiene que ver con acabar con los privilegios y la corrupción, y destinar los recursos para el progreso y beneficio del pueblo, atrayendo bienestar.

“A veces se habla en términos muy abstractos de ciudades en contra la violencia y no tiene que ver con una transformación o reconocimiento histórico de lo que hemos vivido. Hoy vivimos una cuarta transformación que la gran mayoría del pueblo de México reconoce en el gran liderazgo del presidente”, subrayó.

“Nos da mucho gusto que haya este reconocimiento, no solamente en el país, sino a nivel internacional como uno de los mejores presidentes calificados en todo el mundo. Está trayendo bienestar esa es la gran diferencia, nosotros consideramos que debe haber un estado de bienestar que beneficie al más necesitado, pero también a todos los habitantes de nuestro país”.