Panistas se distinguen por corruptos e hipócritas: AMLO

Esta mañana en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el distintivo de los panistas es que son corruptos e hipócritas, aseguró.

Luego de que se le cuestionara sobre los supuestos actos de corrupción cometidos por el gobierno de León, Guanajuato, el mandatario señaló que estas acciones reflejan mucho del pensamiento de los conservadores.

“El distintivo de los panistas es que son corruptos e hipócritas. Si me dan a escoger, claro que no quiero a ninguno de los dos, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños de pureza, el que vayan a darse golpes de pecho todos los domingos, ‘por mi culpa, por mi culpa’ y olvidan los mandamientos”, indicó Obrador con un tono de ironía.

AMLO aseguró que en este caso no puede intervenir la autoridad federal, sin embargo, dijo que pueden asesorar a los ciudadanos que hayan sido afectados por la administración local.