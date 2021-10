Alcaldías de Morena lanzan plan de bacheo: prometen acciones y no discursos Los siete alcaldes morenistas aseguraron que cubrirán baches y harán otras obras con los recursos que ya tienen. Criticaron que los alcaldes de oposición pidan más dinero y no actúen.

Alcaldías de Morena lanzan plan de bacheo: prometen acciones y no discursos

Los siete alcaldes de Morena en la Ciudad de México presentaron este miércoles el programa Gran Bachetón por la Ciudad, con el que buscarán repavimentar decenas de calles y vías secundarias, así como realizar acciones de balizamiento y mejoramiento de imagen urbana, entre otras. Los morenistas aseguran que esta es una forma de atender directamente las demandas ciudadanas y que sus administraciones no se queden solo en palabras o en conferencias de prensa, como afirman que ocurre con alcaldes de oposición.

Desde la colonia Nueva Atzacoalco en Gustavo A. Madero, el alcalde Francisco Chíguil detalló que este programa abarca también las alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza. Cada una atenderá entre 10,000 y 20,000 baches, bajo la consigna de hacer un gasto eficiente. «Austeridad no significa recortar el gasto público, significa gastar bien el recurso», aseguró Chíguil a medios.

Armando Quintero, de Iztacalco, afirmó que buscan demostrar a los alcaldes de oposición que se puede hacer más por los vecinos de las demarcaciones sin necesidad de pedir mayores recursos o de aumentar los plazos para ejercer el Presupuesto Participativo.

«Tuvieron (los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la CDMX, UNACDMX) varios meses desde que se ganó la elección para haberse preparado para ejercer los recursos públicos; nosotros no vamos a tener subejercicios, nosotros no estamos inmersos en escándalos, no usamos camionetas lujosas con placas sobrepuestas», dijo Quintero.

Clara Brugada, de Iztapalapa, añadió que en esta demarcación al finalizar el año se atenderán más de 10,000 baches y 40,000 en 2022, con infraestructura y recursos propios y sin necesidad de contratar a empresas privadas.

«Tenemos trabajadores, equipo y material, por eso nos alcanza para hacer más, porque con pocos recursos hacemos y duplicamos lo que en otras administraciones hacían», afirmó la morenista.

«Hacer la diferencia»

Entrevistado al culminar la presentación, Chíguil descartó que se conforme una unión de alcaldes morenistas, ya que aseguró que todos trabajan en conjunto y no necesitan agruparse para resolver los problemas de la comunidad.

«Siempre hemos sido los número uno, somos alcaldes con experiencia, con capacidad; mientras aquellos (la oposición) se quejan de que quieren cambiar hasta el Presupuesto Participativo, nosotros ya vamos a inaugurar las obras y la aplicación de este (recurso)», dijo.

Brugada calificó de falso que a los siete morenistas se les dé un trato preferencial desde el Gobierno de la Ciudad de México e hizo un llamado a los alcaldes de la UNACDMX a no causar una división.

«Yo creo que dentro de un poco ellos se tendrán que dar cuenta de que lo más importante es atender; la ciudadanía te aguanta un tiempo, después de que vean que no trabajas, va a cambiar su situación», dijo Brugada.