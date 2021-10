¿Y que tiene? Mariana Rodríguez asegura creer en «Dios», pero no en la Iglesia, y eso es bonito y está bien.

Previo a que el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez se encuentren con el Papa Francisco en Escocia, usuarios en redes sociales la criticaron fuertemente por haber grabado un video en el que decía que a pesar de si creer en «Dios», no creía en la Iglesia, pues a su criterio «Dios» no te pide asistir a confesarte para no ir al infierno, pues ella asegura «Creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un dios que nos perdona»

“Tengo muchos conflictos por mi culpa, por mi culpa ¿Cuál culpa?. No, yo creo en un Dios que nos ama de manera incondicional, en un Dios que nos perdona, no en un Dios que… ay tengo que irme a confesar porque si no me voy a ir al infierno”, expresó Mariana en aquel video, que se desconoce cuándo se publicó.

Como se puede ver, el vídeo fue grabado hace tiempo e incluso ella tenia aun su cabello largo, por lo que se piensa que esto solo es una campaña para dañar la imagen de la que muchos aseguran es la autentica responsable de que Samuel García sea el nuevo gobernador de Nuevo León.