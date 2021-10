36 personas fueron detenidas, después de intentar cruzar a Estados Unidos nadando.

Mujer murió ahogada después de intentar entrar nadando a Estados Unidos.

La noche del 29 de octubre 36 mexicanos fueron detenidos después de que decenas de personas, intentaran entrar a Estados Unidos, aproximadamente a las 11:38 pm los agentes de la patrulla fronteriza, recibieron notificación de que había un grupo de aproximadamente 70 personas, intentaban cruzar sin documentos la frontera internacional desde Tijuana hacia Border Field State Park, en San Diego, dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un comunicado. Al llegar al lugar los agentes encontraron a una mujer que ya no respondía y que se cree que pertenecía al grupo de nadadores. Según los reportes, los agentes intentaron reanimarla por medio de (RCP) y llamaron a los paramédicos. Alrededor de las 0:30 am, la mujer fue declarada muerta. El médico forense de San Diego llegó al lugar y tomó la custodia. La mujer no fue identificada en un primer momento.

Los agentes lograron detener a 36 personas mexicanas, incluidas 13 que la guardia costera saco del agua y fueron trasladados a un puesto cercano a la patrulla para ser procesados. Varias agencias seguían buscando la zona, incluidos el Departamento de Incendios de San Diego y los Parques Estatales de California. Las autoridades no reportaron heridos. La delegación de responsabilidad profesional de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza investiga el incidente.