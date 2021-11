Estudio destaca reducción de enfermos y muertos por Covid-19 con vacuna Sputnik V

Un estudio clínico publicado en The Journal of the American Medical Association (JAMA) destacó que la vacuna Sputnik V disminuyó en más del 88 por ciento los contagios de Covid-19 en quienes recibieron las dos dosis y en más del 96.6 por ciento las muertes en mayores de 60 años.

El estudio comparó la eficiencia de Sputnik V considerando que también se ha aplicado AstraZeneca y Sinopharm entre residentes en la ciudad de Buenos Aires, por parte del Ministerio de Salud de Argentina.

Entre los resultados de la vacuna rusa se encuentra también que el esquema de vacunación completo se asoció con una reducción del 94.2 por ciento de las muertes por cualquier causa entre las personas de al menos 80 años y un 98.2 por ciento entre las de 70 a 79 años.

De acuerdo con The Journal of the American Medical Association, para el estudio se emplearon más de 663 mil personas de al menos 60 años en todo Buenos Aires.