Mueren dos personas previo a show homenaje a ABBA

Dos personas murieron y una más resultó herida la noche del martes en una localidad cercana a Estocolmo, Suecia minutos antes de llevarse a cabo un concierto en honor a la banda ABBA, así lo reportaron autoridades locales.

El reporte policíaco indica que un hombre de 80 años cayó desde una gran altura al interior de una sala de conciertos, cayendo encima de un hombre mayor y su esposa. La mujer fue llevada a un hospital con heridas leves mientras el otro herido murió.

Alrededor de un millar de personas acudieron al concierto «Thank you for the music» (Gracias por la música) con música de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, los dos componentes masculinos del cuarteto sueco.

Tras el accidente, el edificio fue evacuado y se suspendió la actuación.

ABBA lanzará este viernes «Voyage», el primer álbum desde su separación en 1982, al que seguirá el año que viene una gira en forma de espectáculo holográfico.