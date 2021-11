AMLO condena ataque de elementos de la Guardia Nacional a migrantes en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “hecho muy lamentable” el actuar de la Guardia Nacional contra un vehículo en el que viajaban migrantes, a quienes les dispararon, en Pijijiapan, Chiapas.

“Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, dijo en su conferencia de prensa.

Aunque el Ejecutivo federal habló de dos migrantes, hasta el momento la Guardia Nacional solo ha confirmado la muerte de una persona de origen cubano por estos hechos ocurridos el 31 de octubre.

La Guardia Nacional admitió que los agentes de la institución dispararon en contra de un vehículo en el que viajaban migrantes, provocando varios heridos y un muerto. Al respecto, López Obrador insistió en que pudieron haberlos detenido más adelante, cerrándoles el paso, pero “sin tirar”.

El gobierno federal enfatizó más tarde que bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de la fuerza contra migrantes, por lo que reiteró que los elementos fueron presentados ante las autoridades.

“Bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de la fuerza contra migrantes, por lo que los involucrados se presentaron ante la autoridad”, señaló en un tuit.

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1455986996858470408

El sureste mexicano vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de más 190,000 indocumentados detectados en México de enero a septiembre, el triple de 2020, quienes avanzan hacia el norte del país con el objetivo de cruzar a Estados Unidos.

En un comunicado, la Guardia Nacional indicó que a las 1:40 horas de este domingo, agentes de la coordinación regional «Chiapas 11» reportaron que tres vehículos evadieron un puesto de seguridad en el municipio de Huixtla y luego se encontraron «de frente» con una camioneta a cuyo conductor le marcaron el alto.

«Contrario a las instrucciones, el conductor intentó embestir a los elementos de la Guardia Nacional acelerando la marcha del vehículo, por lo que ante la respuesta del conductor y al verse en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas para detener el vehículo logrando la detención de su marcha aproximadamente 50 metros adelante», expuso la institución.

Las autoridades señalaron que varias personas descendieron del vehículo e intentaron correr en distintas direcciones, sin embargo fueron arrestadas. En el interior quedaron «cuatro personas que se encontraban lesionadas, así como una que no presentaba signos vitales».

La Guardia Nacional informó que se proporcionó de inmediato los primeros auxilios a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados al hospital regional para su atención.

De acuerdo con el gobierno, el conductor de la camioneta fue arrestado y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). También fueron detenidos nueve migrantes de diferentes nacionalidades, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que abrió una investigación, a partir de una queja emitida por la organización civil Pueblos Unidos Migrantes, mientras que la Fiscalía de Chiapas inició una investigación por el homicidio de un migrante cubano encontrado cerca en un camino rural de Pijijiapan, en Chiapas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó la muerte del migrante y las lesiones a otros indocumentados y pidió una investigación «pronta y efectiva».

La ONU-DH manifestó que la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) deberían implementar acciones inmediatas para prevenir este tipo de hechos, además de que es necesario que «transparenten los informes de uso de la fuerza y órdenes operativas a los elementos policiales».

La organización Human Rights Watch (HRW) también criticó la muerte del migrante cubano tras el disparo de la Guardia Nacional. «El domingo un auto con migrantes se rehusó a parar en un retén de la Guardia Nacional en Chiapas. La GN disparó, matando a un cubano e hiriendo otros cuatro migrantes», señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.

No obstante, activistas que acompañan a la caravana migrante, como Irineo Mujica, de Pueblo Sin Fronteras, estiman que hay al menos 13 heridos.