AMLO pide confiar en FGR tras encarcelamiento de Lozoya

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía tener confianza en el actuar de la Fiscalía General de Justicia tras el encarcelamiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya por el caso Odebrecht.

Obrador señaló que el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero es un hombre “íntegro” en el cual se puede confiar pues no permitirá la impunidad ni simulará.

“Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad”, señaló AMLO.

Así mismo el mandatario negó cualquier intromisión por parte del Poder Ejecutivo para que la FGR pidiera la modificación de la medida cautelar contra Lozoya Austin.