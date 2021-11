Las empresas de electrónicos sufren por el desabasto en plena temporada alta

El aumento de los porcentajes de población vacunada contra el COVID-19 y la apertura de fronteras ha relajado la presión para algunos sectores económicos, pero no ha aliviado el impacto negativo para la industria de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En octubre, 30% de las empresas de este sector reportó una afectación mayor para sus negocios, cuando en febrero de 2021 era sólo el 12%, de acuerdo con la consultora especializada Select.

Además, 64% de las compañías aseguró que el mayor problema ahora es el desabasto de productos, que les evita ‘saciar’ su demanda.

Arely Reyes Gaspar, analista de Select, explica que entre octubre de 2020 y septiembre de este año, el índice de ventas del sector TIC tuvo una caída marginal de 68.9% a 67%, lo que significa que las empresas siguen creciendo pero a un menor ritmo.

Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado en The CIU, explica que el incremento de la afectación para los negocios de la industria se debe a la guerra comercial que aún prevalece entre Estados Unidos y China, pues el país asiático es uno de las principales productores de tecnología, lo que afecta a diversas líneas comerciales. Además, la saturación de los puertos genera un cuello de botella para la entrega de productos y de insumos que son necesarios para el desarrollo y venta de artículos tecnológicos.

Hay que recordar que la pandemia del coronavirus provocó la ruptura de cadenas productivas y de manufactura, entre ellas la de semiconductores, cuyo insumo es elemental para fabricar artículos como tablets, automóviles, teléfonos, computadoras, consolas de videojuegos, entre otros.

De acuerdo con productores de chips como NVIDIA, Qualcomm e Intel, este insumo puede tardar en fabricarse entre 12 y 16 semanas desde el pedido hasta el envío, pero actualmente se requiere hasta 40 semanas.

Arely Reyes afirma que las empresas más optimistas consideran que en el segundo semestre de 2022 se pueda reestablecer la cadena productora de chips, mientras que otras compañías estiman que será hasta 2023 cuando todo quede reestablecido.

México no ha sido tan afectado por el desabasto en productos como smartphones, al ser unos de los mercados prioritarios para los fabricantes. Los productores de chips dieron prioridad a industrias como la automotriz (también muy afectada) y de telefonía para enviar sus microprocesadores para continuar con la manufactura de artículos. Pero esto dejó peor paradas a computadoras y consolas de videojuegos, que sí han tenido más problemas de escasez.“Al no tener producción de semiconductores esto se va a trasladar a que las empresas no puedan armar ciertos productos y los que haya van aumentar su precio, es una cadena que va arrastrándose”, explica Reyes.