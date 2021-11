Noviembre arranca con hechos de violencia en varios puntos de México

Un secuestro, 13 asesinatos, tres posibles feminicidios y un transfeminicidio son los hechos de violencia registrados en la primera semana de noviembre en distintos puntos del país.

Los últimos crímenes ocurrieron mientras se conmemoraba el segundo aniversario de la masacre en Bavispe, Sonora, y de cara al tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que ha ocurrido en México en la última semana en materia de seguridad.

El secuestro del ‘Mijis’ en SLP

El exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, ‘el Mijis’, denunció este lunes 1 de noviembre que durante el fin de semana, estuvo secuestrado por un grupo afín al cantante Lalo Mora, integrante de Los Invasores de Nuevo León.

En las redes sociales del ‘Mijis’, sus familiares compartieron que el «levantón» ocurrió el 31 de octubre cuando Carrizales se dirigía a protestar al concierto de Lalo Mora, el cual se llevó realizó en San Luis Potosí. El vocalista de Los Invasores ha sido señalado de acoso sexual en contra de varias mujeres.

En entrevista con Radio Fórmula, Carrizales Becerra narró que durante su secuestro fue amenazado. Al final, para dejarlo libre, tuvo que interpretar una de las canciones de Lalo Mora.

«Cuando me tiran en un municipio ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘ya me van a matar’. Me dicen: ‘a ver, hijo de tu pinche madre, si no te sabes una canción de ‘El Viejón’ (Lalo Mora), te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas'», declaró a dicho medio.

Hasta este momento, ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado respecto a las acusaciones del ‘Mijis’. Tampoco se sabe si él presentó alguna denuncia por su secuestro.

En 2019, luego de sobrevivir a un atentado mientras era diputado local, Pedro Carrizales y su familia recibieron protección por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La masacre de Tangamandapio

El martes 2 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició una carpeta de investigación por el hallazgo de 11 cuerpos en una zona indígena del municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Todas las víctimas eran indígenas purépechas y presentaban varios impactos de arma de fuego, con el llamado «tiro de gracia» en la cabeza. De los 11 hombres localizados, cinco eran adolescentes de entre 14 y 17 años.

La fiscalía de Michoacán señaló que el crimen pudo ser cometido por una banda de narcotraficantes que opera en la zona, y se cree que el móvil fue la extorsión, pues las víctimas eran jornaleros y jugadores de futbol.

Michoacán es un estado que enfrenta una grave ola de violencia generada por la lucha que mantienen entre sí los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la «Nueva Familia Michoacana» y de los «Caballeros Templarios».

La irrupción en Puerto Morelos de un grupo armado

La tarde del 4 de noviembre, un grupo armado irrumpió en una playa de Bahía Petempich, una zona exclusiva del municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, donde se encuentran importantes hoteles como el Hyatt Ziva Rivera Cancún o el Azul Beach.

Este hecho derivó en un enfrentamiento a tiros que dejó como saldo a dos presuntos narcomenudistas y que causó temor e incertidumbre entre turistas, huéspedes y trabajadores la zona.

«La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas en una playa de Bahía Petempich, Puerto Morelos. Dos de ellos perdieron la vida en el lugar. No hay heridos de gravedad», informó la dependencia su cuenta de Twitter.

Las primeras imágenes divulgadas en redes sociales muestran a los turistas agachados en varios rincones del hotel. Mientras que los turistas descansaban en piscinas o cerca del mar, unos 15 sujetos encapuchados persiguieron y mataron a dos hombres, supuestos miembros de un grupo rival.

Los asesinatos de mujeres en Chimalhuacán

El ayuntamiento de Chimalhuacán, en el Estado de México, informó este jueves sobre el hallazgo de tres mujeres cuyos cuerpos presentaban quemaduras y varios impactos de arma fuego.

Hasta este momento se desconocen la identidad y las edades de las tres víctimas, y tampoco se reporta ningún detenido por el crimen.

Si bien las autoridades han considerado el caso como un triple homicidio, por las condiciones en las que se encontró a las víctimas podría tratase de feminicidios.

Por ello, el gobierno de Chimalhuacán demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) su colaboración para investigar el crimen. Además, exigió a la Federación combatir el fenómeno nacional de violencia y delincuencia organizada.

El transfeminicidio en Baja California

Asociaciones civiles denunciaron este viernes el asesinato de Alicia Díaz, una joven trans de 25 años que fue degollada en Ensenada, Baja California.

Las autoridades descubrieron el cadáver de la mujer el miércoles en el barrio Munguía de Ensenada, y un día después se confirmó la identidad de la víctima, conocida en el activismo como ‘Tita’.

Este es el segundo transfeminicidio reportado en Baja California en lo que va del año. El pasado 7 de julio, una mujer trans de 26 años, identificada como Kendra, fue asesinada dentro de su domicilio en Tijuana.

Desde la sociedad civil, Alicia impulsó varios temas de derechos humanos en el Congreso local, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la ley de identidad de género.

En México cada mes se registran más de seis asesinatos de odio contra personas LGBT, de los que más de la mitad son de mujeres trans, según ha documentado la organización Letra Ese.