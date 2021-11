La CBP anunció que pedirá el certificado de vacunación a los turistas de forma aleatoria al cruzar a Estados Unidos.

Este 8 noviembre, la frontera de Estados Unidos y México eliminará todas las restricciones para los viajes no esenciales. Pidiendo como requisito a los turistas estar completamente vacunados, mantener su visa vigente y tener preparado su formulario I-94 para cruzar la frontera. El encargado de la garita San Ysidro, Moisés Castillo anunció durante una conferencia de prensa que los viajeros deberán estar listos verbalmente para comprobar su estatus de vacunación, además de mostrar un comprobante físico o verbal, aclarando que sería de forma aleatoria. “No a todos se les pedirá el certificado de vacunación pero deben de tener algo para presentar que han sido vacunados para cruzar a Estados Unidos en caso de que un oficial lo requiera”. Otras de las recomendaciones que dio, fue no esperar que los oficiales de migración pregunten si están completamente vacunados: “Es lo primero que debes decir al cruzar y claro, mostrar tu visa vigente”.

Por otro lado, la CBP anunció que permitirá el paso a los mexicanos que están completamente vacunados pero no cuentan con su certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud. Demostrando que estarán aceptando el comprobante de vacunación que se les otorgó al momento de ser inmunizados en formato físico o digital. En caso de los mexicanos que fueron a Estados Unidos a vacunarse y cuenten con certificado americano, no serán sancionados al momento de cruzar. Además de exhortar a los ciudadanos a no temer con la reapertura de la frontera.