Pobladores de la comunidad Conejos, bloquean carretera, por desabasto de agua.

Habitantes de la comunidad de Conejos en Atotonilco de Tula, mantienen bloqueada la carretera federal Jorobas-Tula, a la altura del panteón, para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable tras mes y medio de fallas en el abastecimiento a las localidades Conejos, San Antonio y Cañada.

Señalaron que hasta medio día, no había acudido ningún representante de la alcaldía de Atotonilco para ofrecer alguna solución únicamente, dijeron, se presentó en el sitio Horacio Islas, representante de Gobernación en Tepeji, quien indicó que haría las gestiones necesarias para que se lograra la reconexión del pozo Nuevo Conejos; posteriormente les dijeron que se restablecería el servicio en tres horas, pero advirtieron que no se retirarían hasta que no encontraran una solución.

Además recrimino que tanto el alcalde como los regidores, efectuaron promesas, que hasta la fecha no han cumplido, por lo que hacen un llamado a que se resuelva la problemática de la falta de agua pues indicó que es una carencia que paraliza las actividades cotidianas.

En el caso del suministro mediante pipas, externó que hay quejas ciudadanas por el reparto selectivo que se hace del líquido y por ello pidió al gobierno municipal que haga un reparto equitativo, sin sesgos políticos, «pues todos necesitamos el agua, todos somos pueblo».

Acusó además que no hubo apoyo de parte de los delegados de las diferentes secciones de la comunidad Conejos, sin embargo precisó que dichos representantes se están «colgando» los logros que se están consiguiendo mediante la protesta ciudadana. Agregó finalmente que muchos pobladores se están manifestando porque el suministro del agua lo administre nuevamente la comunidad y ya no el municipio a través de la Comisión de agua municipal, por las fallas en el abasto, pero externó que para ello se debe analizar a detalle el tema y decidir la viabilidad de la propuesta. Por su parte, Rafael Tovar Doniz, vecino de la localidad, dijo que el servicio del agua en Conejos es pésimo, pues sólo reciben el suministro durante una hora y media, cada ocho días, y por esto pidió tanto a la alcaldía como al gobierno estatal y federal que se revisara la problemática pues la carencia no sólo afecta a Conejos, sino también a Cañada y Ocampo.